أخبار برشلونة: فشل مفاوضات ميلان لمدافع الفريق وبايرن ميونخ يراقب ديمبيلي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 23 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 23 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 23 يناير 2021:

بايرن ميونخ يراقب ديمبيلي مجددًا!

الماضي يعيد نفسه، يرتبط بايرن ميونخ مرة أخرى بجناح برشلونة عثمان ديمبيلي، بعد أن تعرض اللاعب الفرنسي بالفعل لأطنان من التكهنات في صيف 2019، في ذلك الوقت كانت التقارير مبالغ فيها بشكل واضح ولم يتخذ البافاريون أي خطوة للتعاقد معه، لكن الآن على ما يبدو تغير الوضع قليلاً.

وفقًا لتقرير صادر عن سبورت ، فإن برشلونة إما سيمدد عقد ديمبيلي هذا الموسم، أو يبيعه بالكامل.

الكتالونيون بحاجة ماسة إلى المال، ولا يمكنهم تحمل خسارة لاعب من عيار ديمبيلي مجانًا، ينتهي عقد الفرنسي في عام 2022، ولم يبدأ حتى الآن مفاوضات لتمديد العقد.

كان يسعى البلوجرانا لبيع اللاعب في يناير، لكن بعد إصابة فاتي قرروا بقاء ديمبيلي حتى الصيف.

فشل مفاوضات ميلان لضم لاعب برشلونة بسبب ابنه!

أفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن ميلان أخذ خطوة إلى الوراء من المحادثات مع برشلونة بشأن انتقال الظهير الأيسر جونيور فيربو لأن المدافع لا يظهر رغبة كبيرة في مغادرة النادي الإسباني أو المدينة حيث أنه مؤخرًا أصبح أبًا لمولود جديد.

ذكرت كالتشيو ميركاتو أن ميلان عرض مليون يورو للإعارة مع خيار شراء محدد بقيمة 15 مليون يورو لكن برشلونة يريد بيعًا مباشرًا بنحو 20 مليون يورو.

باريس سان جيرمان قد لا يتحمل راتب ميسي

مطالب ليونيل ميسي للأجور قد تعني أنه مكلف للغاية حتى بالنسبة للأندية الفاحشة الثراء مثل باريس سان جيرمان إذا غادر برشلونة هذا الصيف، حسب لا جازيتا ديلو سبورت

ينتهي عقد ميسي في برشلونة هذا الصيف، حيث يكسب الآن 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لقد تم ربطه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، من بين آخرين، في حالة رحيله عن كامب نو.

ومع ذلك، مع شعور أكبر الأندية بالضائقة المالية وسط جائحة فيروس كورونا، قد يضطر ميسي إلى خفض راتبه حتى لو انتقل إلى أغنى فرق أوروبا.

ألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

دافيد ألابا لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يتحدث إلى برشلونة، حسب سكاي سبورت ألمانيا.

ارتبط مدافع بايرن ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد، لكنه وفريق إدارته حريصون على التحدث إلى جوان لابورتا إذا فاز رئيس برشلونة السابق في الانتخابات المقبلة.

ينتهي عقد ألابا بنهاية الموسم ويبدو أنه رهان آمن لمغادرة الفريق البافاري بعد توقف محادثات العقد.

فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان في برشلونة

سينظر جورجينيو فاينالدوم إلى الانتقال لبرشلونة على أنه "حلم" ، كما يقول داني مورفي، حيث يتطلع لاعب خط وسط ليفربول إلى السير على خطى زملائه الهولنديين يوهان كرويف ورونالد كومان في كامب نو.

وقال مورفي لـ TalkSPORT: "ربما كان برشلونة حلمًا طالما حلم به فاينالدوم، ربما يشعر في ليفربول بعد التعاقدات الجديدة أنه قد تم استبعاده قليلاً."