أخبار برشلونة: فاينالدوم يختار باريس واقتراب نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 6 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 6 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 6 يونيو 2021:

فاينالدوم يقترب من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية توصل جورجينيو فاينالدوم، لاعب ليفربول، لاتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان للانضمام لهم رغم موافقته الأولية على عرض برشلونة.

وأوضحت التقارير أنّ باريس عرض ضعف الراتب الذي قدّمه برشلونة للاعب ولذلك فشل النادي الكتالوني في جلب متوسط الميدان الهولندي.

اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة وضع خطة للتعاقد مع إلكاي جندوان من مانشستر سيتي لدعم وسط الميدان بعد فشل صفقة فاينالدوم.

وأشارت إلى أنّ جابرييل جيسوس هو الآخر على قائمة اهتمامات البلوجرانا.

دي ليخت مقابل بينايتش

يبدو أنّ أيام ميراليم بيانيتش صارت معدودة في برشلونة في ظل رغبة يوفنتوس في إعادة البوسني.

وبحسب التقارير، فقد يحاول النادي الكتالوني مبادلة ميراليم مقابل الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت لدعم الدفاع.

برشلونة قد يخسر صفقته الجديدة

يحاول نادي إنتر الإيطالي إتمام التعاقد مع إيمرسون، لاعب برشلونة الجديد، ليخلف أشرف حكيمي القريب من الرحيل.

ومن المتوقع انضمام حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

لونجليه يتطلع للبقاء في برشلونة

حسم كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مؤكدًا تطلعه للقتال في الموسم المقبل.

كما نفى علمه بقرار ليونيل ميسي وإن كان هداف الفريق التاريخي سيرحل أو يستمر.