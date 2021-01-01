أخبار برشلونة: عروض كثيفة لضم موريبا ورئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021:

رئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!

أكد خافيير تيباس، المسئول عن الدوري الإسباني، أنه "استعد بشكل جيد" لاحتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

لقد أضر فيروس كورونا بالفعل بالدوري، حيث العملاق الكتالوني وحده مسؤولاً عن ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، وسيبدو خروج عامل جذب رئيسي مثل ميسي لحظة مقلقة.

لكن تيباس يعتقد أن الدوري الإسباني آمن ماليًا بما يكفي لتحمل أي ضرر.

العروض تنهال على نجم برشلونة الشاب

إلياكس موريبا، الذي سجل في نهاية الأسبوع الماضي هدفًا لا يُنسى، يمكن أن يمثل تحديًا لبرشلونة في التمسك به، حسب ماركا.

يشترك اللاعب مع وكيل جاريث بيل، وتلقى "عدة عروض" وسط محادثات عقد طويل مع النادي الكتالوني.

من شأن تحقيق مشاركة مستمرة مع الفريق الأول للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أن يمنحه مزيدًا من القوة التفاوضية، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن قدرة الأجور المحدودة في البلوجرانا في الوقت الحالي قد تعقد الأمور.

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.

العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد يدخل الصراع على نجم وسط ملعب برشلونة!

كشف تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب إيلاش موريبا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار الجميع في مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يريده نادي لايبزيج الألماني أيضًا.

لابورتا يفوز بانتخابات برشلونة الرئاسية

فاز جوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية في برشلونة.

وأشار إلى أنه كان المرشح الأفضل للسماح للنادي بالاحتفاظ بليونيل ميسي، وسيبدأ رحلته الصعبة لانتشال النادي من الأزمة ماليًا.