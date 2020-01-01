برشلونة يغري إنتر في صفقة لاوتارو ورد إيطالي صادم

نادي برشلونة مستعد لتقديم لاعبه الشاب القادم في الصيف الماضي جونيور فيربو ضمن عرض ضم لاوتارو مارتينيز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة مستعد للتضحية بلاعبه جونيور فيربو ظهير الفريق الأيسر من أجل ضم لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن بيع فيربو يعد ضمن الخيارات المتاحة من أجل توفير المال اللازم لشراء النجم الأرجنتيني.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيحاول الحصول على حوالي 20 مليون يورو في تلك الصفقة لدعم ضم مهاجم إنتر الشاب.

ولا يستبعد برشلونة فكرة إدخال فيربو بشكل مباشر في صفقة ضم مارتينيز لو أراد إنتر الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

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ويتابع اللاعب العديد من الفرق الإيطالية في الوقت الحالي، يسعون للحصول على خدماته على رأسهم روما ونابولي بالإضافة لتورينو.

وكان فيربو قد انضم لصفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من ريال بيتيس ولعب في مناسبات عديدة وقدم مستويات طيبة في غياب جوردي ألبا.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي أكدت فيه "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر لن يقبل بأي لاعب في الصفقة، كما أوضحت أن لاوتارو نفسه يرفض الرحيل عن إنتر لأي فريق دون برشلونة.

جدير بالذكر أن مارتينيز يعد هدفًا أساسيًا بالنسبة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق بكبر عمر سواريز وتكرار إصاباته.