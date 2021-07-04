أخبار برشلونة: رحيل ترينكاو واقتراب فسخ عقد هذا الثنائي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 4 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 4 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 4 يوليو 2021:

أعلن نادي برشلونة رحيل فرانشيسكاو ترينكاو إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويمتلك النادي الإنجليزي خيار أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

علم "جول" أنّ نادي برشلونة يرغب في فسخ عقد ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي خلال الأيام المقبلة لتوفير الرواتب.

ويحتاج النادي الكتالوني أولًا للتفاوض مع اللاعبين حول صيغة فسخ التعاقد حتى لا يضطر لدفع المتبقى من رواتبهم.

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة برشلونة في إتمام التعاقد مع قائد نابولي، لورينزو إنسيني، خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ توتنهام بدوره يرغب في جلب اللاعب، بينما يحاول نابولي تمديد عقده ومنحه راتبًا جيدًا لضمان استمراره.

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ باريس سان جيرمان بدأ مفاوضاته مع ليونيل ميسي للتعاقد معه بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنّ الراتب الذي عرضته إدارة باريس أعلى بكثير من الراتب المتوقع الحصول عليه حال استمر مع النادي الكتالوني.

كشف د. شيرين حلمي، رئيس نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري، حقيقة التعاقد مع نجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

وأوضح أنّ فاركو تواصل مع ميسي ولكن بهدف الاستفادة منه في حملات تتعلق بمكافحة فيروس سي، لكن النادي يدرس جلب داني الفيس، لاعب برشلونة بين 2008-2016 - إلى الدوري المصري.

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