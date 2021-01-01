أخبار برشلونة: حارس النادي مطلوب في آرسنال وغياب ميسي صعب الأمور في السوبر

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 14 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 14 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 14 يناير 2021:

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار للشراء في الصيف.

محادثات مع نيمار لتمديد عقده مع باريس

ذكرت قناة Sky Sports أن نيمار يجري محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن عقد جديد.

يتوق الأبطال الفرنسيون إلى ربط البرازيلي بشروط جديدة حتى يظل في بارك دي برنس إلى ما بعد انتهاء الصفقة الحالية في عام 2022.

نيمار سعيد في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، ولديه عشرة أهداف باسمه من 13 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

فوز صعب لبرشلونة على ريال سوسييداد في السوير

تمكن برشلونة من الفوز على ريال سوسييداد بضربات الترجيح، ويرى الجميع أن السبب وراء الذهاب إلى ركلات الترجيح هو غياب النجم ليونيل ميسي، وأنه اذا تواجد النجم الأرجنتيني في المباراة كان سيتمكن الفريق من حسمها في الوقت الأصلي.

وينتظر برشلونة الآن الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

برشلونة رفض التوقيع مع رونالدو!

أعلن الرئيس السابق والمرشح الحالي خوان لابورتا أنه تم عرض على برشلونة فرصة التوقيع مع كريستيانو رونالدو قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مضيفًا أنه لا يندم على فقدان البرتغالي.

كان للمهاجم المتميز حضوراً غزيرًا أمام المرمى عبر مسيرة حافلة بالألقاب، مع استمرار رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا في الازدهار مع عمالقة دوري الدرجة الأولى يوفنتوس حتى يومنا هذا.

في الواقع ، لم يتفوق على جائزته الخمس في الكرة الذهبية سوى نجم برشلونة ليونيل ميسي ، الذي لديه ستة ، مع اعتبار كلاهما على نطاق واسع اثنين من أفضل اللاعبين الذين خاضوا اللعبة على الإطلاق.

برشلونة يريد أجويرو في صفقة مجانية

ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم.

سينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد السابق البالغ من العمر 32 عامًا في الصيف ولم يتم تمديد عقده بعد من جانب فريق المدرب بيب جوارديولا.

برشلونة في السوق للحصول على هداف مؤكد بعد رحيل لويس سواريز ويمكن أن يكون لديه ميزة في سعيه وراء أجويرو لأنه صديق جيد للأرجنتين وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي.