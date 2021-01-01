أخبار برشلونة: تشاورات لتحديد مستقبل إيمرسون ولابورتا يريد بقاء ديمبيلي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 14 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 14 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 14 مارس 2021:

لابورتا يريد بقاء ديمبيلي

ستكون إحدى أولويات جوان لابورتا بعد عودته إلى رئاسة برشلونة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وفقًا لتقرير سبورت.

سيؤدي لابورتا اليمين هذا الأسبوع وهو من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.

برشلونة يخطط لمستقبل إيمرسون

سيقرر برشلونة قريبًا ما يجب فعله مع إيمرسون المعار إلى بيتيس، وفقًا لماركا.

البرازيلي كان في حالة جيدة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ولكن مع اقتراب انتهاء عقده، يتعين على البلوجرانا الاختيار بين الدفع لإحضاره إلى كامب نو، أو بيعه وجمع الأموال في الصيف.

اجتماع منتظر لتحديد مستقبل ميسي مع برشلونة

من المنتظر أن يطير والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، لمناقشة مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني، بحضور جوان لابورتا، الرئيس الجديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن والد البرغوث الأرجنتيني، سيسافر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، لحضور اجتماع مع لابورتا لمناقشة مستقبل ميسي واستمراره مع الفريق الكتالوني.

وشددت الصحيفة على أن أولوية لابورتا في الوقت الحالي بعد فوزه بانتخابات برشلونة، هي تجديد عقد أسطورة الفريق.

وكيل ألابا ينفي اتفاقه مع برشلونة

نفى وكيل دافيد ألابا ما تردد عن توصل موكله لاتفاق شفهي مع برشلونة.

من المقرر أن يغادر مدافع بايرن ميونخ النادي هذا الصيف مع اقتراب عقده من الانتهاء، لكن وكيل أعماله يقول إن انتقال برشلونة لم يتم الاتفاق عليه.

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن ضم فاينالدوم

اتخذت إدارة برشلونة، قرارها النهائي بضم جورجينيو فاينالدوم، متوسط ميدان ليفربول، الذي ارتبط بالانضمام إلى صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي.

وينتهي عقد فاينالدوم مع الريدز بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل صاحب الـ 30 عامًا مع ليفربول، إلى أي صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة صرفت النظر عن التعاقد مع فاينالدوم، بالرغم من أن صفقته كانت ستكون بالمجان، إلا أنه خرج من خطط الفريق الكتالوني.