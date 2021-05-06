أخبار برشلونة: باريس يهدد لابورتا ويطالبه بالابتعاد عن نيمار

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 6 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 6 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الخميس 6 مايو 2021:

الخليفي يطالب برشلونة بالابتعاد عن نيمار!

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد أرسل رسالة إلى إدارة برشلونة طالبها خلالها بالتوقف عن محاولة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

ووفقًا لما نشره "راديو كتالونيا" فإن الخليفي بعث برسالة إلى برشلونة طالبهم فيها بترك نيمار وعدم زعزعة استقرار اللاعب أو باريس سان جيرمان نفسه.

وعلى الرغم من هذه الرسائل، إلا أن هذا لن يؤثر كثيرًا على موقف برشلونة تجاه صاحب الـ28 عامًا، إذ أنه على رأس مشروع جوان لابورتا للبرسا في السنوات المقبلة.

باريس يخطط للموسم المقبل من خلال ضم ميسي!

شرت صحيفة "لو بريزيان" تقريرًا هامًا كشفت خلاله أن باريس سان جيرمان يريد ضم ليونيل ميسي الصيف المقبل بجانب الإبقاء على الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

الإيمان داخل إدارة النادي الباريسي أن الجمع بين الثلاثي سوف يجلب إيرادات ضخمة من خلال التسويق، وبالتالي فلن تظهر أزمة مادية مهما كانت رواتب الثلاثي ضخمة.

وتؤكد لو بريزيان أن باريس سان جيرمان تحرك بالفعل لضم ميسي وأرسل عرضًا إلى بيئة اللاعب لمحاولة إقناعه بالوصول إلى ملعب حديقة الأمراء بنهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

بيانيتش يربط مصيره مع برشلونة بكومان

تداولت تقارير صحفية إسبانية وجود العديد من العروض الجيدة على طاولة ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، ليختار بين أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن تشيلسي وكذلك إنتر قد استفسرا بالفعل على وضع بيانيتش الحالي تمهيدًا لمحاولة الظفر بخدماته في الميركاتو المقبل.

موقف اللاعب نفسه من برشلونة لا يزال إيجابيًا، فهو لا يمانع الاستمرار شريطة أن تأتي له الفرصة، لكن في الوقت نفسه فهو يدرك أن حظوظه في ظل وجود كومان كمدير فني ضئيلة للغاية.

شتيجن يأمل في تعاقد برشلونة مع هالاند

رحب مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم دورتموند، مؤكدًا أن النرويجي "يجعل كل فريق أفضل".

"هالاند سيجعل أي فريق في العالم أفضل، لكن هذا لا يعني أنه لن يبقى في دورتموند، إنه نادٍ جيد ويعمل بصورة ممتازة في السنوات الأخيرة".

وأتم "لن يكون استمراره لعام آخر هناك خطوة إلى الوراء أبدًا، ولكن إذا غادر، فسيكون فريقه الجديد قد ربح مهاجمًا رائعًا للعشر سنوات المقبلين".

المفاوضات تبدأ بين برشلونة وأجويرو

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة بدأ بالفعل في التفاوض مع وكيل أعمال سيرخيو أجويرو تمهيدًا للتعاقد معه مجانًا الصيف المقبل.

ويلقى برشلونة منافسة قوية من قبل بعض الأندية الإنجليزية، لكن الأفضلية للبرسا في ظل وجود ليونيل ميسي بالنادي الكتالوني.