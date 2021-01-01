أخبار برشلونة: انزعاج دي بروينه بسبب ميسي والقرار النهائي بشأن جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021:

دي بروين منزعج بسبب ميسي!

بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفين دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.

ساهم دي بروينه، الذي ينتهي عقده الحالي في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار مانشستر في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.

برشلونة يراقب نجم ليستر سيتي

نجم ليستر سيتي تافاريس هو موضوع اهتمام برشلونة، كما ذكرت صحيفة ذا صن.

يخطط البلوجرانا لتقديم عرض للاعب خط الوسط، قبل إغلاق فترة الانتقالات في يناير،وهو من عائلة نجم مانشستر يونايتد السابق ناني.

إذا رفض ليستر عرضهم، فسيظل برشلونة أول من يتعاقد مع تافاريس عندما يسقط في مجموعة اللاعبين المجانيين في نهاية الموسم.

خيتافي يضم لاعب برشلونة

أبرم خيتافي صفقة إعارة للاعب برشلونة كارليس ألينيا على سبيل الإعارة بصورة رسمية.

سينضم اللاعب إلى النادي حتى نهاية الموسم، ويتكفل النادي المدريدي براتبه، ولن يكون لديهم خيار شراء لاعب خط وسط البلوجرانا.

برشلونة يتمسك بجريزمان

برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.

كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في كامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.

تير شتيجن يعبر عن قلقه في المباريات

اعترف مارك أندريه تير شتيجن بقلقه في المباريات، وقال أن برشلونة يجب أن يتعلم قتل المباريات بعد فوزه الصعب 1-0 يوم الأحد على ويسكا.

هدف واحد من فرينكي دي يونج كان كافياً للضيوف لحصد النقاط الثلاث، على الرغم من أنهم سيطروا على اللعب ضد متذيل الدوري الإسباني، واشاد الحارس بأداء الفريق وكان سعيدًا بالفوز الأول في العام الجديد.