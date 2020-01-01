أخبار انتقالات برشلونة: مهاجم فالنسيا يقترب وصعوبة في صفقة أوباميانج

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأحد 26 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتلاني، لا يزال يحلم بدعم الصفوف في يناير قدر المستطاع، وتبذل الإدارة كل ما تستطيعه في سبيل تلبية احتياجاته لتحقيق الآمال الكبيرة المعقودة عليه.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأحد 26 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الأحد 26 يناير 2020

فالنسيا يعترف باقتراب رحيل مهاجمه إلى برشلونة

قال رومان بيلفر مدير الاتصالات في فالنسيا، إن فريقه مستعد لرحيل مهاجم الفريق رودريجو مورينو، في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

اللاعب الإسباني يعتبر قريب للغاية من الانتقال إلى برشلونة لتعويض غياب وإصابة اللاعب لويس سواريز.

وأضاف بيلفر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا أن نكون مستعدين لرحيل رودريجو في الفترة المقبلة، لدينا لاعب جيد للغاية ومن الطبيعي أن نجد اهتمام به من قبل العديد من الأندية".

برشلونة يجهز مفاجأة في سوق الانتقالات الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية كتالونية أنّ نادي برشلونة سوف يُعلن عن صفقة مدوية خلال الأسبوع المقبل وقبل أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وقال راديو كتالونيا إن مصادر خاصة داخل برشلونة أكدت توصل الفريق لاتفاق نهائي للتعاقد مع مهاجم وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل وقبل الأول من فبراير.

ورغم أنّ المصدر لم يكشف عن الصفقة، إلا أنّه بحسب الراديو فإن برشلونة سوف يتعاقد مع لوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

تقارير - باريس ينافس برشلونة على أوباميانج

تحدثت تقارير في فرنسا عن وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، لينافس برشلونة على المهاجم الجابوني.

وارتبط النادي الكتالوني بقائد المدفعجية الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه لويس سواريز وستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر قادمة.

وذكر "فوت ميركاتو" أن النادي الباريس يعتبر أوباميانج بديلاً مناسباً في حال رحيل نجمه إدينسون كافاني خلال سوق انتقالات يناير الحالي.

رسميًا | برشلونة يعلن صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب يوفنتوس ، ماتيوس بيريرا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وبيع أليخاندرو ماركيس إلى البيانكونيري.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن الفريق حصل على خدمات بيريرا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بناهية الموسم الجاري على أن ينضم صاحب الـ 19 عامًا إلى الرديف.

وذكر النادي رحيل ماركيس مقابل 8.2 مليون يورو بصورة نهائية إلى يوفنتوس.

برشلونة يفاضل بين لورين ورودريجو لتعويض سواريز

استقر برشلونة حسب المصادر الصحفية على اسم من اثنين من أجل تعويض مهاجمه الأوروجوياني المصاب لويس سواريز، وهما لورين مورون لاعب ريال بيتيس ورودريجو مورينو نجم فالنسيا.

ثم في الوقت الحالي رجحت المصادر أن الفريق الكتالوني يميل إلى التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني ونجم نادي فالنسيا رودريجو مورينو.

وفي حال رفض مورينو أو تعثر ضمه لأي سبب، سيكون مهاجم ريال بيتيس لورين مورون هو الخيار الثاني الذي ستتحرك من أجله الإدارة.

ولكن في الوقت ذاته مورون قد نفى أن هناك تواصل بينه وبين برشلونة مؤكدًا أنه لا يعلم أي شيء عن اهتمام الفريق الكتالوني بخدماته.