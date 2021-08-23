أخبار برشلونة: القادة ينقذون الوضع المالي وتحديد خليفة ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021:

أفادت تقارير صحفية أنّ جوردي ألبا وافق على تخفيض راتبه مع برشلونة بنسبة 25% وذلك لحل العجز المادي الذي يعاني منه النادي الكتالوني.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أنّ سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس سوف ينضمان إلى ألبا بعد توقيع عقود جديدة وتقليل الرواتب.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ برشلونة لن يمنح فيليبي كوتينيو الرقم 10 خلال الموسم الجاري وهو الرقم الخاص بليونيل ميسي.

وأشارت إلى أنّ فرينكي دي يونج هو اللاعب الذي أثبت قدرته على قيادة مشروع برشلونة وقد يتم منحه قميص ميسي.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برايتون يرغب في التعاقد مع مارك كوكوريلا من صفوف خيتافي مقابل 18 مليون يورو.

وفي حال أتم برايتون الصفقة فإنّ خزانة برشلونة سوف تنتعش بمبلغ 1.8 مليون يورو.

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ برشلونة هدد صامويل أومتيتي حال رفض الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة إلى أنّه سوف يتم الهجوم على اللاعب بصورة علانية وانتقاده من الإدارة بصورة كبيرة لإجباره على الرحيل.

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ توتنهام لم يغلق بعد باب التعاقد مع مارتن برايثوايت ليكون خليفة هاري كين في الفريق.

وأوضحت أنّ هدف الفريق الأول كان لاوتارو مارتينيز من إنتر لكن اللاعب لن يغادر في الصيف الجاري.