أخبار برشلونة: الإعلان عن بديل كومان ويوفنتوس قد يخطف ديباي قبل البلوجرانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 1 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 1 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 1 مارس 2021:

أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان!

تم اختيار ميكيل أرتيتا كبديل لرونالد كومان في برشلونة، وفقًا لـ RAC1.

صرح جوان لابورتا المرشح للرئاسة علنًا أنه يدعم كومان في كامب نو، ولكن إذا ترك الهولندي المنصب، فإن مدرب آرسنال الحالي سيكون أحد المرشحين الرئيسيين لخلافته.

تم التأكيد.. إريك جارسيا في برشلونة في الصيف

Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona...”. 🔵🔴 #mcfc #fcb



Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG...] in the race. 🤝 @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2021

صفقتان من العيار الثقيل يعد بهم المرشح الرئاسي لبرشلونة!

أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة، توني فريسكا، عن رغبته في جلب لاعبين "مختلفين" إلى النادي إذا تم انتخابه رئيسًا جديدًا للبلوجرانا.

سيتم تحديد الرجل التالي الذي سيتولى منصبه في كامب نو في انتخابات 7 مارس، وسيواجه فريسكا جوان لابورتا وفيكتور فونت للدور في كاتالونيا.

على الرغم من مشاكلهم المالية الموثقة جيدًا، لا يزال برشلونة مرتبطًا ببعض الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات، ويدعي فريسكا أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبين من العيار الثقيل للانضمام إلى النادي إذا فاز بالرئاسة.

وفي حديثه لبرنامج إذاعة إسباني قال: " أي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية يعرف أنه سيفوز بها فقط إذا ارتدى قميص برشلونة."

يوفنتوس قد يخطف ديباي قبل برشلونة!

مهاجم ليون ممفيس ديباي هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لتوتوسبورت.

يبحث أبطال إيطاليا أيضًا عن أركاديوس ميليك، لاعب نابولي المعار، الموجود حاليًا في مرسيليا، حيث يخططون للانتقالات الصيفية المحتملة.

أحرز ديباي، الذي كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة الصيف الماضي ومازال، 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات مع ليون هذا الموسم.

برشلونة يراقب مدافع إنتر ميلان

برشلونة مهتم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، بحسب كالتشيو ميركاتو.

يحرص العمالقة الكتالونيون على التعاقد مع قلب دفاع شاب ليستمر على المدى الطويل، وقد وضعوا أنظارهم على اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.

ومع ذلك، لا يريد إنتر السماح للاعب بالمغادرة وسيطلب على الأقل ضعف 30 مليون يورو التي دفعوها لأتالانتا مقابل باستوني قبل ثلاث سنوات.