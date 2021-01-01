أخبار برشلونة: إشادة بالجميع على رأسهم تير شتيجن وبيكيه

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 4 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 4 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 4 مارس 2021:

كومان يشيد بالجميع وعلى رأسهم تير شتيجن وبيكيه

أشاد رونالد كومان مدرب برشلونة بجيرارد بيكيه ومارك أندريه تير شتيجن بعد فوز فريقه المثير 3-0 بكأس الملك على إشبيلية مساء الأربعاء.

دخل العملاق الكتالوني المباراة متأخر بنتيجة 2-0 من مباراة الذهاب، لكنهم قاموا بعودة رائعة للتقدم إلى النهائي.

تقدم برشلونة أمام إشبيلية عبر عثمان ديمبيلي ، وسجل الدولي الفرنسي في الدقيقة 12.

ثم نجوا بعد ذلك من رعب كبير، وكان البطل في هذه الأثناء تير شتيجن، حيث تصدى لركلة جزاء لضمان عدم تسجيل إشبيلية هدفًا حاسمًا خارج أرضه.

آرسنال يستسلم لرحيل بيليرين

تفيد تقارير بأن آرسنال قرر أن يبيع الظهير هيكتور بيليرين، وقال الصحفي فابريزيو رومانو أنهم يفكرون في مدافع برايتون تاريك لامبتي كبديل له.

ارتبط بيليرين بالعودة إلى برشلونة الذي بدأ منها مسيرته في الأكاديمية، لكن في ظل الأزمة المالية وتدخل باريس سان جيرمان في مفاوضات لضم اللاعب، صعبت الأمور على البلوجرانا.

إنتر يبرم اتفاق مبدأي مع نجم ليفربول المطلوب في برشلونة

في حديثه في برنامج سبورت ميديا ست الإيطالي، أفاد كلاوديو ريمون أن لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم قد توصل إلى "اتفاق مبدأي" مع إنتر ميلان قبل أن ينتهي عقده في الصيف.

سيصل فاينالدوم في انتقال مجاني، ولكن من المحتمل أن يمثل راتبه التزامًا نقديًا كبيرًا من نادٍ في خطر مالي.

كومان عن احتمال رحيله "برشلونة سيواجه مشاكل"

تناول رونالد كومان التكهنات المستمرة حول رحيله من كامب نو، وأصر على أن برشلونة "سوف يواجه مشاكل" إذا رحل الهولندي عن النادي.

حصل كومان على عقد لمدة عامين مع النادي الكتالوني، لكنه يجد نفسه الآن تحت ضغط متزايد وسط موسم مضطرب.

برشلونة مستعد لبيع جريزمان!

وفقًا لأوك دياريو، فإن برشلونة على استعداد للتخلي عن أنطوان جريزمان هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط (70 مليون دولار).

يقال إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هما المرشحين الأقرب منذ فترة طويلة للمهاجم الفائز بكأس العالم، يراقبون عن كثب التطورات من بارك دي برينس، ويحددون كل البدائل حال رحيل مبابي.

كذلك الحال في أولد ترافورد الذي يأمن كل الخيارات سواء استمر كافاني أو رحل.