أخبار برشلونة: أنباء سارة بشأن ميسي وليفربول يخسر ملايين بسبب كوتينيو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 2 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 2 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 2 يناير 2020:

ليفربول يخسر 18 مليون بسبب كوتينيو!

ذكرت صحيفة ستار أن إصابة فيليب كوتينيو لبرشلونة تنبئ بأخبار سيئة لليفربول.

كان من المقرر أن يدفع برشلونة للريدز مبلغًا إضافيًا قدره 18 مليون جنيه إسترليني إذا خاض اللاعب البرازيلي الدولي 100 مباراة مع النادي، لكن يبدو الآن أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك لأنه ينتظر خمسة أشهر على الهامش بسبب الإصابة.

رايولا يكذّب اتفاق هالاند مع برشلونة

نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.

وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني.

ولكن رايولا جاء رده قاطعًا في هذا السياق حيث قال: "أخبار كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة بشأن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا تم انتخاب رئيس جديد في يناير، فيمكنه الاتصال بي

تقارير .. توخيل قد يخلف كومان بعد انتخابات برشلونة

يضع نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني توماس توخيل، ضمن أهم المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق في المستقبل.

كريستيان فالك الصحفي بـ"سبورت بيلد" الألمانية، أكد اهتمام برشلونة بتوخيل، ضمن المدربين المفضلين لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي.

وعلى جانب آخر يترقب الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال موقف توخيل من بعيد، تحسبًا لتعيينه في حالة إقالة ميكيل أرتيتا أو فرانك لامبارد

أنباء سارة بشأن ميسي

من المقرر أن يتعزز برشلونة بعودة القائد ليونيل ميسي في رحلته إلى ويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد.

في حين أن مستقبل الأرجنتيني على المدى الطويل لا يزال متأرجح، إلا أنه يظل لاعبًا متميزًا لفريق يتمتع بجودة عالية.

كان غياب ميسي واضحًا يوم الثلاثاء حيث تعادلوا 1-1 مع إيبار في الكامب نو، سيطر برشلونة بأغلبية ساحقة على المباراة لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق انتصار ضد فريق يقاتل الهبوط واضطروا إلى الاعتماد على هدف التعادل لعثمان ديمبيلي لتأمين نقطة.

لاوتارو يبتعد عن برشلونة

لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.

"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.

"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."