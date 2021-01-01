أخبار برشلونة: أجويرو لم يتخذ قراره النهائي بعد ومدير جديد للكرة في الصيف!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021:

أجويرو لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن!

لا يزال سيرخيو أجويرو مترددًا بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

تمت مناقشة انتقال الأرجنتيني إلى برشلونة مع انتهاء عقده، وهو ينتظر اكتشاف خطط مانشستر سيتي طويلة الأجل قبل أن يقوم بالتجديد لهم.

برشلونة يتطلع لتعيين مدير كرة جديد!

يدرس برشلونة تعيين الجناح السابق مارك أوفرمارس مديرًا لكرة القدم في الصيف، وفقا لموندو ديبورتيفو.

ومن المقرر أن يترك الهولندي أياكس في نهاية الموسم، مع وجود آرسنال أيضًا كوجهة محتملة.

يعتمد أي نهج لبرشلونة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن أحد المتنافسين فيكتور فونت بالفعل أنه سيسعى لتعيين جوردي كرويف في منصب مدير كرة القدم.

كومان غاضب من دي ماريا "غير محترم"!

ظهر غضب مدرب برشلونة رونالد كومان من باريس سان جيرمان لما وصفه أنها محاولة لتشتيت أسطورة النادي بالتحدث عنه للصحافة

وجاء تصريح جديد من دي ماريا حول احتمالية انتقال ميسي للنادي الفرنسي، أثار ذلك غضب كومان ووصف التصرف بأنه "غير محترم".

وقال كومان أن ميسي الآن لاعب في برشلونة وأنهم من المفترض أن يواجهوا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويخشى أن تؤثر مثل هذه التصريحات على أداء ميسي مع الفريق الكتالوني.

برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه

سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.

البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.

ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

مدافع برشلونة رفض الانضمام لليفربول!

صامويل أومتيتي مدافع برشلونة رفض الانتقال إلى ليفربول في يناير، بحسب صحيفة أتليتيك.

كان الريدز متحمسين لإحضار اللاعب الفرنسي إلى الأنفيلد، لكنه اختار البقاء في الكامب نو والقتال من أجل مكان أساسي في تشكيلة رونالد كومان.

ظهر أومتيتي فقط في خمس مباريات من الدوري الإسباني لبرشلونة هذا الموسم، وينتهي عقده الحالي في 2023.