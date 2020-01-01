أخبار انتقالات يوفنتوس: بوجبا من جديد ومقطع رحيل ديبالا!!

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم 16 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للإنضمام إلى كتيبة ساري في الميركاتو الشتوي؟

اعتاد يوفتتوس في السنوات الماضية على المنافسة على كل البطولات دون استثناء، ومع احتكاره لأغلب المسابقات المحلية في الفترة الأخيرة، توسعت أحلام البيانكونيري إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ، وبعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف مع أليجري، قام بإقالته وتعيين ماوريسيو ساري بديلًا له.

تعاقد يوفنتوس في الصيف قبل الماضي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو مُحطم الأرقام القياسية للكأس ذات الأذنين، ولكنها مازلت متمردة على السيدة العجوز، وهذا لا يمنع العملاق الإيطالي من مواصلة دعم صفوفه من أجل تحقيق اللقب الغالي، وهو ما قد يكلف الكثير من المال من أجل أن يسيطر أبرز أندية إيطاليا في العقد الأخير على أوروبا، وتكون خير ختام لمسيرة جيانلويجي بوفون.

نجح يوفنتوس في الصيف الماضي بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت بعد المستوى المذهل الذي ظهر به مع أياكس في الموسم الماضي بالإضافة إلى بعض الصفقات المجانية مثل رابيو ورامسي، ولكن يبدو أن ذلك ليس كافيًا لمساعدة المدرب الجديد ساري على تطبيق فلسفته الهجومية وتغيير النهج الدفاعي الذي اعتاد عليه الفريق مع المدرب السابق أليجري.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم الخميس 16 يناير 2020، وما هي اهتمامات البيانكونيري في فترة سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار يوفنتوس يوم 16 يناير

بوجبا يدخل ضمن خطط يوفنتوس في الميركاتو

دخل النجم الفرنسي بول بوجبا إلى دائرة إهتمامات نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية في ظل تعقد صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، لذلك يحاول مسئولي اليوفي استغلال ذلك في إقناع اللاعب بالعودة إلى مدينة تورينو

اليوفي يحاول إدخال بعض اللاعبين في الصفقة ويعتبر مسئولي مانشستر يونايتد أنها ستكون صفقة مربحة للجميع في ظل احتياج الشياطين الحمر للتدعيم في عدة مراكز

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الأطراف لكنها مجرد استطلاعات رأي بينهم للوصول إلى إتفاق .

شائعات تسجيل ديبالا مقطع فيديو وداعي ليوفنتوس

نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن النجم الأرجنتيني ديبالا كان قد سجل مقطع فيديو وداعي إلى جماهير اليوفي سيتم نشره لاحقاً عندما يوقع لأحد الفرق الراغبة في ضمه .

النجم الأرجنتيني رغم تألقه الكبير خلال الموسم الحالي لكنه على حسب تقديراته لم يجد أي إهتمام من جانب مسئولي اليوفي خاصة بشأن خطة تجديده التي لم تطرح حتى الأن .

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضم اللاعب على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام .

توتنهام يستعد لتقديم عرض تاريخي من أجل ديبالا

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو في تقديم عرض تاريخي من أجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل الإنضمام إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة .

النجم الأرجنتيني يأس من تجاهل إدارة يوفنتوس له وفي المقابل هناك رغبة من "السبيشال وان" في التعاقد معه ليكون ضمن خطط توتنهام في جلب الألقاب خلال الموسم المُقبل .

يوفنتوس قد يستغل دي ليخت للضغط على فان دي بيك

تحاول كل الأندية الراغبة في التعاقد مع الهولندي دي بيك في البحث عن كل الطرق حتى ينجحوا في إقناع وكلائه بالعروض التي يقدموها، دخول يوفنتوس إلى سباق التعاقد معه جاء متأخراً لكنه هو الأقوى بين كل الأندية .

مسئولي نادي يوفنتوس يستغلون وجود دي ليخت بالفريق وهو صديق مُقرب للاعب من اجل الضغط عليه لتوقيع العقد في تورينو مع تقديم عرض كبير غير مُعلن عنه للموهبة الهولندية .

توتنهام يرغب في ضم لاعب وسط يوفنتوس

يستعد نادي توتنهام لتقديم عرض رسمي إلى نادي يوفنتوس من أجل التعاقد مع النجم الألماني إيمري تشان خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

جماهير توتنهام عبرت عن سعادتها عن وجود مفاوضات مع النجم الألماني لأنها ترى أنه أفضل من لاعب توتنهام الحالي وينكس، تشان الذي لم يستطع حجز مكان أساسي في تشكيلة ساري لا يُمانع تواجده مع توتنهام خلال الفترة القادمة .

الجدير بالذكر أن نادي يوفنتوس يمتلك عدداً كبيراً في وسط الملعب لذلك سيوافق على رحيل أحدهم خلال الفترة المُقبلة .