أخبار مانشستر يونايتد: عودة رونالدو تطرح من جديد وكوتينيو قريب

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم 1 أبريل 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشار الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الماضي بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري لحين إشعار آخر، ليقوم سولشار بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسئولي الفريق لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ومازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

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في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية؟

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رونالدو قد يعود لمانشستر يونايتد أو ينضم لباريس سان جيرمان

قالت الماركا إن رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن الممكن أن يعود كريستيانو لمانشستر يونايتد ، لكن هناك وجهة أخرى محتملة وهي انتقاله لباريس سان جيرمان .

وقد سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفًا في 22 مباراة مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي منذ انضمامه.

مانشستر يونايتد مُجبر على دفع 1.1 مليون لسانشيز

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرًا لدفع 1.1 مليون جنيهًا استرلينيًا لأليكسيس سانشيز كمقابل ولاء بعد عودته مع انقضاء فترة الإعارة للإنتر.

ومن غير المتوقع أن يفعل إنتر ميلان خيار الشراء للتشيلي الدولي، والذي لم يقدم المستوى المنتظر في جيوزيبي مياتزا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

جدير بالذكر أن عقد سانشيز مع اليونايتد سينتهي بعد موسمين.

نجم السبيرز السابق "على توتنهام الاستفادة بأصوله الثمينة!"

حث جيمي أوهارا فريقه السابق توتنهام على بيع هاري كين، حيث يرى أن المهاجم "في قمة منحنى القيمة التسويقية".

من طرفه لم يستبعد كين فرضية الرحيل عن السبيرز في المستقبل القريب، وذلك في جواب على سؤال له هذا الأسبوع على انستجرام، وأوضح في إجابته طموحه في أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم.

وقال أوهارا أستطيع تفهم إحباط هاري كين في فشله في الفوز بأي بطولة مع توتنهام بعد 7 سنوات، وعلى السبيرز التفكير في بيعه والاستفادة من العائد المادي الذي سيدره للفريق، خاصةً مع ارتباطه بالانتقال لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

مشروع كلوب يتفوق على بوجبا وسانشيز!

هاجم النجم روبين فان بيرسي سياسة التعاقدات في فريقه السابق مانشستر يونايتد ، مشيرًا إلى أن الفريق "يراهن على أسماء النجوم مثل بول بوجبا وأليكسيس سانشيز".

وقارن الهولندي بين سوق انتقالات مانشستر يونايتد وسوق انتقالات ليفربول ، حيث أشار إلى أن الريدز أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالتعاقدات.

مانشستر يونايتد يتصدر السباق على كوتينيو

قالت الديلي ميل أن مانشستر يونايتد تواصل مع نجم ليفربول السابق فيليبي كوتينيو من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويلعب البرازيلي الآن لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة ، والذي يبدو مستعدًا للتخلي عن اللاعب لتوفير الأموال خاصةً مع رغبة الكتلان في ضم نيمار ولاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو، بل هناك رغبة ملحة من تشيلسي في انضمام صانع ألعاب منتخب البرازيل.