أخبار برشلونة: كوتينيو يرحل للدوري الإيطالي وبايرن ميونخ جاهز لضم تيرشتيجن

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم السبت 28 مارس 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق انتقالات الصيف القادم وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم السبت 28 مارس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار برشلونة اليوم السبت 28 مارس 2020

برشلونة مستعد لتسويق كوتينيو في الدوري الإيطالي

يبحث النجم البرازيلي كوتينيو عن عروض من أجل العودة للدوري الإيطالي مُجدداً بعدما فشل في إثبات قدراته داخل جدران بايرن ميونخ ، مسئولي برشلونة ليس لديهم مشكلة في الوصول لعرض مناسب في الكالتشيو

بايرن ميونخ يستعد للانقضاض على تيرشتيجن

يتمنى بايرن ميونخ أن تفشل المفاوضات بين الحارس الألماني تيرشتيجن وبرشلونة من أجل الانقضاض عليه ليكون خليفة الحارس الأسطوري مانويل نوير

برشلونة يرغب في تدعيم دفاعاته من السيتي

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو عن رغبة برشلونة في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي لابورت خلال سوق الانتقالات الشتوية المُقبلة.

البرسا سيستغنى عن مدافعه أومتيتي ويرغب في جلب صفقتين على الأقل في الخطوط الخلفية.

تغيير شبه كامل بتشكيلة برشلونة في الموسم القادم

يستعد نادي برشلونة لموسم انتقالات تاريخي بعد الغضب الجماهيري الكبير بسبب مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.

البرسا يحتاج للعديد من النجوم في مراكز متعددة بالفريق كما هناك رغبة من الجماهير لرحيل عدد من اللاعبين.

الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن الرباعي سيميدو وأومتيتي بالإضافة إلى فيدال وعثمان ديمبيلي سيكونوا في أعلى قائمة الراحلين في الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة يرفع شعار عدم اليأس في صفقة نيمار

بحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية فإن مسؤولي نادي برشلونة يرفضون فكرة اليأس من محاولة إعادة نيمار مُجدداً للبرسا في الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة حاول مراراً وتكراراً لكن هناك رفضًا شديدًا من جانب الفريق الفرنسي في التخلي عن النجم البرازيلي.

ويحاول الفريق الإسباني حالياً إيجاد حلول من أجل فسخ تعاقد اللاعب مع فريقه.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ساني يلوح في الأفق

قالت صحيفة بيلد أن ليروي ساني لديه عرضين من ناديين من الصف الأول في أوروبا، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الذي ارتبط جناح مانشستر سيتي بالذهاب له منذ وقتٍ كبير.

وينتهي عرض الجناح الألماني في 2021، لكن مع اهتمام برشلونة وريال مدريد به قد يرحل قبل ذلك.

ألابا على رادار ريال مدريد وبرشلونة

بحسب بيلد، فإن دافيد ألابا يميل إلى عدم التجديد مع بايرن ميونخ ، وذلك قبل انتهاء عقده في سوق انتقالات صيف 2021.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة وريال مدريد يرغبان في ضم الظهير النمساوي، والذي قضى مع الفريق البافاري 11 موسمًا متتاليًا.

وقد يفضل الأحمر بيع ألابا في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك لتلافي رحيله بشكلٍ مجاني في ميركاتو صيف 2021.