أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يعترف بصعوبة الدوري مع الهلال .. ولاعب الفريق يتنازل من أجل الرحيل

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.
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غياب أجنبي عن تدريبات النصر
ذكرت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي ويسلي جاسوفا، جناح النصر، غاب عن التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، في إطار الاستعداد لاستئناف دوري روشن بعد فترة توقف كأس الخليج، حيث يواجه الأخدود في 9 يناير المُقبل، ضمن الجولة 14 من المسابقة.
وشارك جميع اللاعبين الأجانب في تدريبات النصر، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما عدا ويسلي الذي غاب عن المران بإذن من الإدارة، كما غاب عبد الله الخيبري، عن الحصة التدريبية، حيث واصل برنامج العلاجي بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة.
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