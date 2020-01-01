أخبار الانتقالات: ليفربول مازال مُهتم بتيمو فيرنر.. والريال يرغب في تجديد عقد راموس

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 20 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 20 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 20 فبراير 2020:

ليفربول مازال مُهتم بتيمو فيرنر

مازالت الأخبار متواصلة في ليفربول حول التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر خلال الفترة القادمة خاصة في موسم الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ليفربول يرغب في تأمين هجومه خلال الموسم المُقبل مع امكانية رحيل فيرمينيو، وأشارت الصحافة الإنجليزية أن القيمة المُقدرة للصفقة 55 مليون يورو.

عثمان ديمبيلي يُفكر في مانشستر يونايتد

لم يعد النجم الفرنسي الشاب ديمبيلي من المرغوب فيهم داخل نادي برشلونة خلال الفترة الحالية بسبب تمرده المستمر بالإضافة إلى إصاباته الكثيرة.

الصحافة الإنجليزية أبرزت أن مسؤولي مانشستر يونايتد يفكرون في تدعيمات خلال الميركاتو الصيفي القادم حيثُ يرون أن ديمبيلي سيكون مفيداً للفريق، دون وجود أي تأكيدات على مفاوضات بين الطرفين.

شائعات.. انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس

يتعرض النجم الأرجنتيني إيكاردي لكثير من الشائعات حول رحيله خلال الموسم المُقبل من نادي باريس سان جيرمان منتقلاً إلى نادي يوفنتوس الإيطالي .

نجم الإنتر السابق متألق للغاية مع فريقه الفرنسي لكن تسريبات الصحافة الإيطالية أن اللاعب لا يريد الاستمرار بعيداً عن الدوريات الأربعة الكبرى.

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية من أجل بوجبا

عرض مسؤولي نادي يوفنتوس على مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا بدلاً من اللاعب الويلزي رامسي بالإضافة إلى 50 مليون يورو.

من جانب آخر مازالت هناك مفاوضات جارية بين ريال مدريد واللاعب لذلك ستكون المنافسة عليه صعبة للغاية.

ريال مدريد يفتح باب المفاوضات مع راموس للتجديد

بدأ ر يال مدريد في مفاوضات تجديد عقد المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع اقتراب نهاية عقده في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه مع الفريق.

راموس لديه موافقة مبدائية على التجديد في ظل أنه أحد نجوم الفريق بالإضافة إلى قيادته الرائعة للاعبين في الملعب.