أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يخطف الأضواء .. وصفقة فاشلة تورط العميد في إقالة مسؤول الشباب!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.
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فيديو | الملاعب السعودية خسرت باعتزاله .. محمد نور يتألق بـ"فرصة ضائعة" في بطولة مكة المكرمة!
لا يزال محمد نور، أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، والمُلقب بـ(القوة العاشرة)، يظهر بين الحين والآخر، ليثبت أن الملاعب السعودية خسرت باتخاذه قرار الاعتزال، عام 2020.
قبلة وتجاهل مع غضب وصداقة .. تجربة الاتحاد كفيلة لتبرئة عبدالرزاق حمدالله من اتهامات النصر وجماهيره!
قدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أفضل المستويات مع النصر، ورغم ذلك لا تتذكر جماهير العالمي سوى الجانب المظلم من تلك المسيرة، ولكن بعد تجربته الثانية في دوري روشن السعودي مع الاتحاد، تبين أن كل التهم التي وجهت له كانت ظالمة!
"لا يريدونه نادي بطولات" .. الاتحاد يورط إدارة الأهلي جماهيريًا بعد كشف الشرط الجزائي لماتياس يايسله!
كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن مفاجأة حول الشرط الجزائي في عقد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، وكواليس الفترة التي كادت الإدارة الأهلاوية أن تتخذ قرار إقالته قبل أن يتم التراجع.
كلمة السر يانيك كاراسكو! .. كواليس مفاجئة وراء إقالة "مسؤول" الشباب من منصبه
أعلن نادي الشباب - بشكل مفاجئ - عن إقالة المدير الرياضي الإيطالي دومينيك تيتي، دون توضيح أسباب فك الارتباط التعاقدي، حيث اكتفى المركز الإعلامي بنقل شكر الإدارة له على الفترة التي قضاها مع النادي.
"سأتطور فأنا ألعب مع بنزيما وكانتي" .. ماريو ميتاج يفتخر بالاتحاد أمام الألبان ويدافع عن قرار لوران بلان!
أعرب الألباني ماريو ميتاج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتجربة اللعب في صفوف العميد، عقب استدعائه للانضمام إلى منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.
بعد مشاركة فراس البريكان بالتدريبات .. روبرتو مانشيني يُخطط لمفاجأة في هجوم السعودية أمام اليابان!
يخطط المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، لمفاجأة في هجوم الأخضر خلال مباراة اليابان، وذلك بعد مشاركة فراس البريكان في التدريبات الجماعية.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟