أخبار الاتحاد اليوم | حامد الغامدي يُنافس نجمي الهلال والنصر، وموقف عوار وكانتي من مواجهة الأخدود

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 أكتوبر 2024.

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أخبار إيجابية حول حالة كانتي وعوار الصحية

بات نجولو كانتي وحسام عوار عل أعتاب العودة للتدريبات الجماعية بعد غيابهما خلال الأيام القليلة الماضية لتعرضهما إلى إصابة خلال مباراة الخليج الأخيرة في دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية أفادت أن الثنائي شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية يوم أمس الإثنين، والتي تضمنت عمليات إحماء، ومن ثم خاض كل منهما تدريبات منفردة بتعليمات من الجهاز الفني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين سيدخلات التدريبات الجماعية بشكل كامل اليوم الثلاثاء ليكونا جاهزين لمواجهة الأخدود يوم الخميس القادم في دوري روشن السعودي.

حامد الغامدي يُنافس مالكوم وأنجيلو على هدف الجولة

أعلن حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس الأهداف الثلاثة المرشحة لهدف الجولة الخامسة من البطولة.

ويُنافس نجم الاتحاد، حامد الغامدي، نجمي الهلال والنصر، مالكوم وأنجيلو، على هدف الجولة.

الاتحاد يُحدد موقع إنشاء مقر التدريبات الجديد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تحديد شركة الاتحاد للموقع المستهدف لبناء مقر التدريبات الجديد الذي سيكون على مستوى عالٍ، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل عل إنشائه قريبًا.

وأوضحت الصحيفة أن مساحة المقر ستصل إلى 250 ألف متر مربع، وستتضمن صالات رياضية وغرفًا للعلاج الطبيعي والتدليك تضم أحدث الأجهزة المستخدمة عالميًا، بجانب غرف تبديل الملابس ومكاتب للموظفين والمدربين وصالات اجتماعات وصالات طعام.