أخبار الأهلي اليوم | ترشيح موهبة الفريق للعب في أوروبا .. والسومة: انتمائي للعروبة أمام الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 13 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين 13 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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حسين عبد الغني: إدارة الأهلي "تعاند" ماتياس يايسله

وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، رسالة هجومية ضد الإدارة الرياضية بالنادي، والتي وصفها بأنها "تعاند" الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة، فيما يتعلق بملف الصفقات.

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وقال عبد الغني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن المدير الرياضي لي كونجيرتون، يعاند يايسله، وكلما طالب المدرب بأحد اللاعبين، يتم استقطاب غيره، وهذه أكبر مصيبة، مضيفًا "المدرب أعطيته الثقة، من المفترض أن تلبي طلباته".

واستشهد عبد الغني، بالمهاجم إيفان توني، قائلًا إن الإدارة الإنجليزية اختارت مواطنها للقدوم إلى الأهلي، مؤكدًا أن المقابل المادي الذي تم من خلاله التعاقد مع توني، كان يمكن أن يتم استقطاب لاعب آخر أكثر مهارة وجاهزية منه.

لا يزال الحديث متواصلًا بشأن مشروع احتراف نجوم الكرة السعودية، إلى الدوريات الأوروبية، حيث بات مهاجم الأهلي، فراس البريكان، أحد أبرز الأسماء المتواجدة في ساحة المرشحين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد أحد نجومه المهمين، وذلك في خطوة تؤكد تعلمه من أخطاء الماضي، حيث سبق وفقد أكثر من لاعب مجانًا لانتظاره طويلًا حتى يتحرك لتجديد عقودهم ومن ثم يفشل في ذلك وأبرزهم محمد العويس وعبد الرحمن غريب.

كشف النجم السوري عمر السومة، مهاجم العروبة الجديد، عن كواليس عودته إلى دوري روشن السعودي، ورأيه في منافسة المغربي عبد الرزاق حمد الله على كسر رقمه القياسي، ومواجهة الأهلي، مؤكدًا أنه تعرض لـ"التطفيش" من العربي القطري.

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عاد المهاجم السوري عمر السومة، إلى دوري المحترفين السعودي، من بوابة نادي العروبة، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه بملاعب المملكة، والتي كتبها مع الأهلي عبر ثماني سنوات.