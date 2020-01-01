أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة فايلر، وتمديد إعارة أزارو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ..

شوبير يكشف سبب تأخر تجديد عقد فايلر

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن زوجة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقف خلف تأخر تجديد عقده مع النادي رسميًا، إذ ترغب بالاطمئنان على الوضع الصحي في البلاد قبل الإقدام على تلك الخطوة.

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وأشار شوبير إلى أن المدرب السويسري سيحسم قراره بعد التشاور مع أسرته خلال الأيام القادمة، علمًا أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي كان قد أعلن توصلهم لاتفاق مع فايلر حول تجديد العقد لمدة موسمين.

الأهلي يُرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق

رحب الأهلي على لسان سيد عبد الحفيظ بتمديد إعارة مهاجمه المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري بدلًا من نهاية يونيو الجاري.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اشترط موافقة الأندية المالكة للاعبين واللاعبين أنفسهم لتمديد عقود إعارتهم لأندية الدوري السعودي حتى نهاية الموسم المقررة في منتصف سبتمبر تقريبًا.

الأهل يُحدد موعد عودة رينيه فايلر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول سيعود إلى مصر نهاية يونيو الجاري للإشراف على تدريبات الفريق التي ستنطلق غدًا الأربعاء استعدادًا لاستئناف الدوري المصري.

وتطرق عبد الحفيظ لمستقبل لاعبي الأهلي المعارين، مؤكدًا الاستقرار على عودة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف ومواصلة النقاش حول البقية خاصة أحمد ياسر ريان وحسين السيد وصلاح محسن، موضحًا أنه سيتم حسم مستقبلهم قريبًا مع فايلر ولجنة التخطيط بالنادي.

باسم علي: وقعت للزمالك قبل الأهلي، وأرحب باللعب له

كشف باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى الجونة أنه وقع عقود انضمامه للزمالك قبل التوقيع للأحمر وخلال فترة لعبه مع المقاولون العرب، مضيفًا لقناة النهار المصرية "تحدث معي إسماعيل يوسف ووقعت عقود انضمامي للزمالك، لكني لم أشعر بالراحة لتلك الخطوة وتراجعت في قراري وقد تم إيقافي وغُرمت ماليًا بعد شكوى الزمالك ضدي".

أضاف حول إمكانية ارتداء القميص الأبيض مستقبلًا "إن عاد بي الزمن سأختار التوقيع للأهلي مجددًا، لكن إن لم أعد للفريق وتخلى النادي عني فلا مشكلة لدي في اللعب للزمالك إن طلب ذلك، نحن في عصر احتراف".

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