أخبار الأهلي اليوم | تطورات صفقة طاهر، ومستقبل محمد محمود

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 20 يونيو 2020 ..

مفاوضات "طاهر محمد طاهر" متواصلة مع المقاولون

تُواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضاتها مع نظيرتها في المقاولون العرب للتعاقد مع الجناح المهاجم طاهر محمد طاهر، وقد تحدثت مصادر صحفية عن عرض الأحمر 20 مليون جنيه مصري بجانب إعارة أحد لاعبيه لذئاب الجبل لحسم الصفقة، فيما طلب المقاولون الحصول على 45 مليون جنيه بجانب استعارة لاعبين من لاعبي الأهلي.

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وكانت مصادر قد تحدثت عن طلب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون ضم الثنائي أحمد ياسر ريان وحسين السيد بالإعارة من الأهلي.

6 أندية تطارد أحمد الشيخ

يُعد أحمد الشيخ لاعب الأهلي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ تُطارده 6 أندية لمحاولة الفوز بخدماته بعد الأخبار التي أثيرت حول رغبة رينيه فايلر في رحيله عن صفوف الفريق الموسم القادم.

ويتزعم تلك الأندية الستة ناديي بيراميدز والإسماعيلي، ويُنافسهما كلًا من المقاولون العرب ومصر المقاصة وإنبي وطلائع الجيش.

نادر شوقي ينفي مفاوضات الأهلي والجونة حول محمد محمود

نفى نادر شوقي وكيل لاعب الأهلي محمد محمود ورئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة وجود أي مفاوضات بينهم والنادي الأهلي لاستعارة موكله، واصفًا الأخبار حول ذلك بأنها عارية عن الصحة.

شوقي أضاف لموقع الأهلي دوت كوم "بصفتي وكيلًا عن اللاعب، أؤكد بأن النادي الأهلي متمسك تمامًا بخدمات محمد محمود ولا نية لديه في التفريط في خدماته".

وجدي كشريدة ينفي عروض الأهلي والزمالك

تحدث وجدي كشريدة، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة العروض المقدمة له من ناديي الأهلي والزمالك، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.