أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل العرض الجديد لضم رمضان، وموعد عودة حمدي فتحي للتدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ..

صالح جمعة يُشارك في مران الأهلي الصباحي

أجرى لاعبو الأهلي تدريبهم الصباحي في مجموعة واحدة اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ توقف التدريبات بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد في مارس الماضي، إذ أجرى الفريق تدريباته خلال الأيام القليلة الماضية على مجموعتين.

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وشارك في المران صالح جمعة لأول مرة منذ عدة أشهر بعد قرار العفو عنه من جانب رينيه فايلر، وبدأ التدريب بمحاضرة فنية من المدرب المساعد ديفيد سيزا وسيد عبد الحفيظ تحدثوا خلالها مع اللاعبين عن المرحلة القادمة، وشهد المران إقامة "تقسيمة" بين اللاعبين بطول الملعب شاركوا فيها جميعًا.

وأعلن الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة القادمين على أن تُستأنف التدريبات في الخامسة من بعد عصر السبت القادم.

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الأهلي يُعلن موعد انضمام حمدي فتحي للتدريبات

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عودة لاعب وسط الفريق "حمدي فتحي" للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع القادم عقب تعافيه من إصابة قطع في غضروف الركبة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية في ألمانيا.

شوبير يكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقديم النادي الأهلي لعرض جديد لضم رمضان صبحي نهائيًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق أن العرض الجديد أرسل للنادي الإنجليزي قبل 24 ساعة ووصلت قيمته إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت مصادر صحفية أخرى إلى أن هدرسفيلد مُصر على الحصول على ثلاثة ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن الجناح المصري الذي يلعب هذا الموسم مع الأهلي بالإعارة.

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