أخبار الأهلي اليوم | ديون ضخمة .. وموقف مؤمنة من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

مهام صعبة وغياب الثقة .. تحديات وصعوبات أمام ريجيكامب مع الأهلي

بعد إعلان النادي الأهلي، عن التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق، أصبح المدرب أمام تحديات ومهمة كبيرة مع الراقي، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رحل عن تدريب الأهلي، بعد سلسلة نتائج سلبية، وابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، ليتم الاستعانة بالمدرب الروماني ريجكامب. " اقرأ التفاصيل "

مقابل كبير جدًا .. الكشف عن راتب ريجيكامب مع النادي الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن التفاصيل المالية في عقد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع النادي الأهلي، وذلك بعد أن تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي الحالية برئاسة عبد الإله مؤمنة.

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد مع ريجيكامب من أجل تدريب الفريق، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الأهلي يعاني من ديون ضخمة

كشفت تقارير صحفية، عن أن النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، يعاني حاليًا من الديون التي تضخمت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الإعلامي ماجد الفهمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الديون المستحقة على النادي الأهلي، وصلت إلى 150 مليون ريالًا، وأن هناك تكتم كبير من جانب الأهلي خلال السنوات الأخيرة، للحفاظ على سمعة النادي.

الكشف عن موقف عبد الإله مؤمنة من الرحيل

كشف الناقد الرياضي حسين الشريف، عن مستقبل مؤمنة النهائي من الرحيل عن رئاسة النادي الأهلي، وذلك بعد الأزمات المتتالية للفريق خلال الفترة الماضية.

الشريف قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مصدر موثوق أكد لي على أن مؤمنة مستمر مع الأهلي، ولن يتم تغييره".