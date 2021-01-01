أخبار الأهلي اليوم | "حزين على الفريق"، وحسم موقف ميتريتسا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 1 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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لاعبه السابق: حزين على الأهلي

أبدى منصور النجعي حارس مرمى الأهلي السابق أسفه وحزنه لنتائج الفريق المتذبذبة هذا الموسم، مشيرًا إلى رغبته في تكاتف الجميع لدعم الفريق وعودته للمنافسة.

إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "أنا حزين على حال الأهلي، وأتطلع إلى تكاتف الجميع، في النادي، من أجل عودته".

تابع "الفريق قادر على العودة، نحن فقط بحاجة إلى التكاتف".

وأتم موضحًا أن الفريق تضرر فنيًا من آثار جائحة كورونا، ووصف الموسم الجاري بالصعب ورافضًا توقع بطل الدوري.

خالد محمود يحسم موقف ميتريتسا من التدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن تقرير الطبيب المصري خالد محمود رئيس الجهاز الطبي في الاتحاد سيحسم موقف الروماني ألكساندرو ميتريتسا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وسيستلم المدير الفني فلادان ميلويفيتش ذلك التقرير مساء اليوم قبل انطلاق المران.

وأوضحت الرياضية أن تواجد ميتريتسا في التشكيل الأساسي للأهلي أمام ضمك يبدو مستبعدًا إلى حد كبير، لكن الفرصة قائمة لتواجده على مقاعد البدلاء.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الإثنين

يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الإثنين في جدة استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة القادمة من الدوري السعودي مساء السبت المقبل.

وواصل خلال اليومين الماضيين الثنائي ألكساندرو ميتريتسا وليوبومير فيسا العمل وفق برنامجيهما العلاجي والتأهيلي في عيادة النادي، فيما يخضع مباي نيانج لبرنامج بدني مكثف لإعداده للمباريات القادمة.

الأهلي خسر المباراة الأخيرة في الدوري السعودي أمام الفيصلي بعدما كان متقدمًا 1-0، وقد كلفه ذلك خسارة مركزه الثالث لصالح جاره الاتحاد في جدول الترتيب.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

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