أخبار إنتر | خطوات منافسة يوفنتوس وحصار فيرتونخين

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محاولة إنتر لإتمام فريقه لمنافسة يوفنتوس تتصدر أخبار إنتر ميلان في الثامن من إبريل عام 2020.

صفقة ميرتينز

ما زال إنتر ميلان يسعى لضم صفقة درايس ميرتينز بنهاية الموسم الحالي من نابولي.

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حسب كالتشيو ميركاتو، فإن نابولي قدم عرضًا للاعبه لتجديد التعاقد مع ميرتينز ليمنعه من الانتقال لإنتر بتقاضي 4 ملايين يورو مع 2 مليون كإضافات.

تدعيم الجانب الأيمن

يمثل تدعيم الظهير الأيمن الشغل الشاغل لأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

تشير التقارير الصحفية الإيطالية إلى مفاضلة بين لافين كورزاوا وهيكتور بيلرين وجواو كانسيلو وإيميرسون بالميري وإن كانت الكفة تميل حتى الآن لإيميرسون لاعب تشيلسي.

حصار فيرتونخين

لم يصبح خفيًا اهتمام إنتر ميلان بضم يان فيرتونخين مدافع توتنهام مع منافسة شرسة من أياكس الهولندي.

صحيفة توتو سبورت أكدت أن الثنائي كريستيان إريكسن زميل فيرتونخين في توتنهام سابقًا وروميلو لوكاكو زميله في منتخب بلجيكا يحاولان التأثير على اللاعب لانتقاله لإنتر الصيف المقبل.

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