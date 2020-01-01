أحمد ناجي: سعيد بالعمل مع حمادة صدقي وتجربة سموحة ستكون صعبة

أول تعليق من أحمد ناجي بعد توليه مسؤولية تدريب حراس مرمى سموحة.

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة الجديد، على تجربة العمل في النادي السكندري، حيث وصفها بأنها ستكون تجربة صعبة.

أحمد ناجي كان يتولى مهمة تدريب منتخب مصر، رفقة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته، بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

ناجي قال خلال تصريحات صحفية: "التجربة مع سموحة ستكون جيدة وصعبة، خاصة وأنني عملت لسنوات طويلة مع الأهلي ومنتخب مصر، وأندية خارج مصر".

وتابع: "لم أعمل في مصر مع أندية إلا في الأهلي، وسعيد بالعمل مع صديقي حمادة صدقي وأحمد عبد الفتاح، المدرب العام للفريق، وخميس جعفر".

رسميًا - سموحة يعلن تعاقده مع حمادة صدقي خلفًا لـ حسام حسن

جاء ذلك، بعد إعلان فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن التعاقد مع حمادة صدقي، ليقوم بتدريب الفريق، خلفًا للمدرب حسام حسن، الذي استقال من منصبه مؤخرًا.

حمادة صدقي رحل عن تدريب الهلال السوداني، بعد 32 يومًا فقط، قاد فيهم الفريق للفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد بالجولة الثالثة، قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف أمس السبت.

ويتولى حمادة صدقي مهمة تدريب سموحة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تولى تدريب الفريق موسم 2013-2014، وحقق نتائج مميزة معه.