أحمد موسى يعود إلى النصر وفترة تأهيل خاصة للاعب

النصر يلتقي اليوم أمام القادسية في بداية مباريات الجولة الـ19

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى بعد الإجازة الخاصة "12 يوما" التي منحت له بسبب وفاة والدته الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يخضع موسى لفحوصات طبية للكشف على إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية قبل أن يدخل في التدريبات الجماعية، تأهبا للأهلي.

على صعيد أخر، سيكون اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر لكرة القدم الجديد، خياراً متاحاً أمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال نزال الأهلي في الجولة 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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النصر يلتقي اليوم أمام القادسية في بداية مباريات الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من هو أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي؟🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

وتعاقدت إدارة النصر مع مايكون لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة قادما من جلطة سراي التركي بخمسة ملايين يورو.