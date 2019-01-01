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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحمد موسى يطير إلى نيجيريا بموافقة النصر

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أحمد موسى
وافق الجهاز الفني بنادي النصر على طلب لاعب الفريق الأول أحمد موسى بالمغادرة إلى نيجيريا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر برئاسة سعود السويلم، مساء أمس عن الموافقة على سفر اللاعب أحمد موسى إلى مسقط رأسه نيجيريا.

وبحسب ما كشف نادي النصر فأن اللاعب طار إلى نيجيريا للوقوف مع والدته، نظراً للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها.

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حساب النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب :" وافق الجهاز الفني بنادي النصر على طلب لاعب الفريق الأول أحمد موسى بالمغادرة إلى نيجيريا للوقوف مع والدته ، نظراً للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها".

وبذلك تأكد غياب موسى عن مواجهة أحد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن أحمد موسى مازال في مرحلة التأهل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع الفريق في أحدى مباريات الدوري.

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