أحمد موسى على رأس ثلاثة محترفين خارج النصر الموسم المُقبل

فيتوريا قرر التخلي عن ثلاثة محترفين على رأسهم الدولي النيجيري أحمد موسى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود اتفاق بين إدارة النصر والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على أسماء اللاعبين المنتظر استبعادهم خلال الفترة المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن فيتوريا قرر التخلي عن ثلاثة محترفين على رأسهم الدولي النيجيري أحمد موسى.

كما أوضحت التقارير أن الحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي برونو أوفيني والجناح النيجيري من المنتظر التخلي عنهم أيضًا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن إدارة النصر بدأت فعلياً في إجراء مفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب.

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إيقاف محمد نور لمدة 4 أعوام بسبب المنشطات

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إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات pic.twitter.com/4htCEkia5C — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

تم تحديد خانة اللاعب الآسيوي كقلب دفاع أو مهاجم بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي انضم رسمياً لمنتخب بلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا.

رسميَا - لجنة الكشف عن المنشطات توقف فهد المولد لمدة عام

وسيحسم قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حول استمرار 8 لاعبين أجانب أو تقليصهم، اختيارات الإدارة خلال الفترة المقبلة.