أحمد موسى يدعو نجوم إفريقيا للعب في الدوري السعودي

موسى يتحدث عن قوة المنافسة بالدوري السعودي.

تحدث النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، عن تطور بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، داعيًا جميع اللاعبين بخوض التجربة السعودية.

موسى قال خلال تصريحات لصحيفة "الجارديان" النيجيرية: "أدعو زملائي من نجوم نيجيريا وقارة إفريقيا، بالانتقال للعب في المملكة العربية السعودية الفترة القادمة".

المهاجم النيجيري تابع: "الدوري السعودي يعد من أقوى البطولات المحلية حاليًا، والبعض يعتقد أن المنافسة هنا سهلة، بالعكس الأمر صعب جدًا، في ظل تواجد أسماء قوية داخل الملاعب وخارجها".

لاعب النصر أردف: "الجماهير السعودية محترمة، ولكنها مجنونة بكرة القدم، وفرحتهم الشديدة عند الفوز، والحزن في حالة الخسارة".

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وعبر موسى عن سعادته عند مقابلة جمهور النصر، حيث يطلب منه الكثير توقيعًا أو التصوير معه، ويتحدث معه الكثير حول أحوال الفريق.

واختتم مهاجم النصر تصريحاته قائلًا: "الدوري السعودي إضافة لأي لاعب، وأتمنى حضور مزيد من اللاعبين النيجيريين والأفارقة إلى السعودية المنطقة العربية خلال السنوات القادمة".

انتقل موسى لصفوف النصر في صيف 2018، قادمًا من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بعد تألقه في كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.