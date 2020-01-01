أحمد مرتضى: عرضت على الأهلي إنشاء استاد مشترك مع الزمالك

هل يبدأ الزمالك في مشروع الاستاد الخاص به؟

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مشروع إنشاء استاد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة في فرع السادس من أكتوبر.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الماضية للبدء في تأسيس فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، والذي سيحتوي على استاد خاص بالقلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة ناديه: "هذا المشروع يحتاج إلى دعم مالي كبير للغاية، وبالفعل توصلنا إلى التصميمات الخاصة به والاتفاق مع الشركة الخاصة التي ستنفذه".

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وأضاف: "ستكون البداية في إنشاء النادي الاجتماعي ومن ثم إنشاء الاستاد، والمرحلة الثانية (الاستاد) ستنفذ عن طريق جمع قيمة العضويات التي ستحصل عليها الإدارة".

وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك: "اقترحت في وقتٍ سابق على محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بإنشاء استاد مشترك بين الأهلي والزمالك، وتقاسم التكلفة بين الناديين".

الأهلي والزمالك الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، والقادران على إنشاء استادات خاصة بهم في الوقت الحالي داخل بلاد الفراعنة.