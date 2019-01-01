أحمد كعكي : سييرا على الطريق الصحيح وأغلقنا ملف اللاعبين الأجانب

المسؤول الاتحادي طالب جماهير العميد بدعم الفريق

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشف أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف العام على فريق الكرة حقيقة الأنباء التي تشير إلى وجود حالة عدم رضا على أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

كعكي قال في تصريحات لصحيفة "عكاظ" أن الإدارة علاقتها جيدة مع المدير الفني، وهو يسير وفق استراتيجية تم وضعها بداية الموسم 2019\2020.

المسؤول الاتحادي طالب جماهير العميد بدعم الفريق والمدير الفني خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا إنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

وبالحديث عن وضع اللاعبين، قال هناك بعض المحترفين قد تلقوا عروضًا خلال الفترة الأخيرة إلا أنهو فضلوا البقاء مع الفريق بسبب الراتب العالي الذي يحصلون عليه.

وأضاف كعكي : "أغلقنا ملف اللاعبين الأجانب نهائيًا وكلنا ثقة في سييرا والأرقام هي من تنصفه أمام الجماهير".

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