أحمد علي يُشيد بسلوك صلاح مع لاعبي مصر

مهاجم مصر يتحدث عن نجم ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أحمد علي مهاجم مصر بسلوك النجم محمد صلاح معه وزملائه في المنتخب، مؤكدًا أنه لا يتعامل معهم سوى بكل تواضع واحترام.

وكان نجم ليفربول قد أثار شيئًا من الجدل بين الجماهير لتأخره في الانضمام لمعسكر المنتخب المصري وللوضع الخاص الذي يُوفره له اتحاد كرة القدم المصري، وقد لعب لمدة 30 دقيقة خلال المباراة الودية أمام غينيا مساء اليوم.

وانتهت المباراة لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد أحرز أحمد علي الهدف الثاني بمتابعة ناجحة لتسديدة صلاح المرتدة من القائم، وبعدها صنع نجم الريدز الهدف الثالث لزميله عمر جابر، وكان مروان محسن قد افتتح التسجيل لمصر في الشوط الأول.

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مهاجم المقاولون العرب بدأ حديثه بعد المباراة لقناة أون سبورت قائلًا "أشكر الله على الهدف، أحاول الاجتهاد لأكون عند حسن ظن جميع من طالب بانضمامي لمنتخب مصر".

أضاف حول زميله "محمد صلاح لاعب كبير ومحترم جدًا، نحن لا نشعر أبدًا أنه يلعب في نادٍ كبير، فهو متواضع ومحترم للغاية في الملعب ودومًا ما يتحدث معنا ويُحاول منحنا الثقة وجعلنا نلعب بهدوء أكبر ومساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا، لذا كان من الطبيعي أن نحتفل بأهدافنا أنا ومروان محسن معه".

وأشاد علي أيضًا بمهاجم مصر السابق عماد متعب موضحًا أنه يتعلم من تحركاته داخل منطقة الجزاء، وأتم قائلًا حول مباراة زيمبابوي الأولى لمصر في كأس أفريقيا "هي المباراة الافتتاحية ودومًا ما تكون صعبة".

"كل المباريات ستكون صعبة، ولكننا نأمل أن يُظهر المنتخب قوته الحقيقية. نلعب الآن تحت وقع الإرهاق ونخوض فترة إعداد قصيرة، لكننا سنكون جاهزين وسنلعب أفضل عند انطلاق البطولة".