أحمد عسيري يعوض مروان داكوستا في مواجهة الرائد

عقب تدخل مشترك قوي من زميله عبدالعزيز العرياني في تدريبات الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عدم الدفع باللاعب المغربي مروان داكوستا، في مباراة الفريق التي يخوضها اليوم أمام نادي الرائد.

وبحسب التقارير فإن بيليتش يرفض المغامرة باللاعب المغربي، الذي يُعاني من الإصابة، عقب تدخل مشترك قوي من زميله عبدالعزيز العرياني في تدريبات الفريق.

الاتحاد يلتقي مساء اليوم أمام الرائد في إطار مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

📉- تلقى #الرائد أهدافاً أمام #الاتحاد في دوري المحترفين السعودي أكثر من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة، سجل 49 هدفًا. pic.twitter.com/BUl3uLNFvB — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

ولم يرافق اللاعب المغربي الفريق بعد تفضيل الجهاز الطبي إراحته، وقد تم تشخيص إصابته بالتهاب خفيف في الحوض إلى جانب معاناته من مفصل القدم.

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التقارير المقربة قالت أن المدير الفني سيدفع باللاعب أحمد عسيري لتعويض غياب داكوستا، من أجل خوض مباراة اليوم.