بعقد يُراعي ظروف إصابته .. الاتحاد يستعد للتجديد مع أحمد شراحيلي

الاتحاد متمسك بمدافعه رغم ظروف إصابته

بدأ مسؤولو نادي الاتحاد في التحرك من أجل تجديد عقد المدافع الدولي أحمد شراحيلي لاعب الفريق، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

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وينتهي عقد شراحيلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحاول حاليًا التعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، وجعلته يغيب عن الملاعب لمدة قاربت على العام والنصف عام!

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد لديه رغبة في استمرار أحمد شراحيلي في صفوفه، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الفريق الموسمين الماضيين قبل إصابته.

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وأضافت الصحيفة أن العرض الذي سيقدمه الاتحاد سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطرفين، سواء من حيث مدة العقد أو قيمته المالية أو الحوافز والعلاوات المرتبطة بجاهزية اللاعب ومشاركته، كما سيراعي العرض قدرة اللاعب على المشاركة مع الفريق والتعافي بشكل كامل من الإصابة.

يُذكر أن الاتحاد قد وقع مع أحمد شراحيلي في يناير 2022، قادمًا من نادي الشباب بعد دخوله الفترة الحرة، حيث ينتهي عقده في صيف 2025.