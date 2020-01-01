أحمد رفعت: تعرضت لأشياء غريبة في الزمالك ومرتضى يحبني

لاعب الزمالك السابق يتحدث عن حب رئيس ناديه له.

كشف أحمد رفعت، جناح فريق نادي الاتحاد السكندري، عن أنه تعرض لأشياء غريبة داخل نادي الزمالك، قبل انتقاله لصفوف الاتحاد الموسم الماضي.

رفعت قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أريد التحدث عن ما تعرضت له، لأنني أريد الابتعاد تمامًا عن المشاكل، وهدفي هو تحقيق أهدافي في مسيرتي داخل القلعة البيضاء".

لاعب الزمالك السابق تابع: "يكفيني أن أقول أنني كنت أسجل في مباريات وأحصل على لقب أفضل لاعب، وفي المباراة التالية أجد نفسي خارج القائمة".

المزيد من الفرق

وأردف: "للمشاركة في المباريات يجب على أن تتدرب جيدًا، وكنت أشارك لأنني كنت أتدرب جيدًا، وكما قلت كنت أسجل أهدافًا أحيانًا، وأعاقب بالخروج من القائمة بعدها مباشرة".

ويرى رفعت أن حب مرتضى منصور رئيس الزمالك له، أثر في مسيرته كثيرًا، مضيفًا: "أريد أن أقول، مرتضى منصور لا يضع تشكيل المباريات أو ما إلى ذلك كما يقال، وإلا فكنت سألعب لأنه يحبني".

مطاردة سعودية خيالية – لاعبان يتركان المباراة ويبحثان عن الانتقام من بعضهما

واستطرد قائلًا: "هناك واقعة أتذكرها جيدًا، عندما كان يتولى نيبوشا تدريب الفريق، كنت لا أشارك، وفي مباراة وضع اسمي في القائمة، في أحد البرامج وجه المذيع سؤالًا لمرتضى منصور، هل سيرحل أحمد رفعت، ليرد رئيس النادي، رفعت لن يشارك، ولكن ربما سيرحل نيبوشا".

واختتم رفعت تصريحاته قائلًا: "في اليوم التالي، قرر نيبوشا استبعادي من قائمة الزمالك، وقتها فهمت أنه يريد إثبات أنه صاحب الكلمة، وخروجي جاء بسبب تصريحات رئيس الزمالك".

وكان أحمد رفعت قد انضم لصفوف نادي الزمالك، قادمًا من إنبي، موسم 2015/2016، لينتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.