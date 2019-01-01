أحمد خليل: أهدرنا الكثير من الفرص.. والقادم أصعب

مهاجم منتخب الإمارات أحمد خليل يتحدث بعد قيادة منتخب بلاده لربع نهائي كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات عن سعادته بصعود الفريق لربع نهائي كأس أمم آسيا، التي تقام على الأراضي الإماراتية في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

أحمد خليل أحرز هدف الفوز للأبيض من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، في شباك منتخب فيرغيزستان في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ 16 وانتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين.

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صاحب هدف الانتصار تحدث بعد المباراة وقال: "أهدرنا العديد من الفرص، وهذا ما صعب علينا المباراة، لقد صعبناها على أنفسنا ولكن هذه هي كرة القدم".

كما أضاف أحمد خليل: "أوجه الشكر لأخواني اللاعبين والجهاز الفني، هذا الفوز مهم بالنسبة لنا، علينا الآن أن نفكر في القادم، لأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب".

يذكر أن منتخب الإمارات سيقابل منتخب أستراليا حامل اللقب، في ربع نهائي البطولة.

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