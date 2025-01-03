فيديو | "سأظل مشجعًا لكم إلى الأبد" .. رسالة مؤثرة من أحمد حجازي لنادي الاتحاد في احتفالية المئوية

النجم المصري لديه رسالة خاصة لجماهير العميد

حرص النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى نادي الاتحاد وجماهيره، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام هجري على تأسيسه، و97 عامًا ميلاديًا.

وقامت "أجيال الاتحاد" وهي مجموعة من اللاعبين السابقين للعميد، الذين هدفهم خدمة الكيان وتكريم رجاله الذين خدموه، باستضافة أحمد حجازي، وتقديم له بعض الهدايا.

من جانبه قال حجازي في فيديو نُشر عبر حسابهم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كل عام ونادي الاتحاد بخير وجمهوره العظيم بخير، ودائمًا في تقدم ويكون في أفضل حال، وسأظل مشجعًا لنادي الاتحاد، وأتمنى له التوفيق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "فترتي مع الاتحاد كانت رائعة، وأنا سعيد جدًا وفخور بها، وشرف لي بأنني كنت قائدًا لهذا الفريق، وحققنا بطولتين معًا".

وأنهى حجازي تصريحاته قائلًا: "أنا مرتبط دائمًا بنادي الاتحاد، وشرف لي ولأي لاعب أن يمتلك شيئًا يكون فيه من ريحة هذا النادي، وأشكر الجماهير العظيمة التي مازالت تتذكرني، وأقول لهم سأظل دائمًا مشجعًا للنمور".