أحمد بلال: حديثي عن مصطفى محمد كان دعابة وتم تفسيره بشكل خاطئ

أحمد بلال يوضح حقيقة تصريحاته.

كشف أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أنه لم يقصد التقليل من مصطفى محمد، لاعب الزمالك الحالي، وأن حديثه تم تفسيره بشكل خاطئ.

بلال قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "اضطررت إلى غلق هاتفي المحمول، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز، وما قدمه اللاعب جاء بسبب التحدي".

مهاجم منتخب مصر السابق تابع: "الاحترام أهم من تحقيق بطولة زائفة، كنت أقول أن مصطفى محمد يعاني من ضغوط، ولكن تم تفسير حديثي بأنني أريد التقليل من اللاعب".

وواصل: "لا يجوز أن يقوم أحد بالتقليل مني، بل على الجميع احترام وجهة نظري، لأنني لم أجرح مصطفى محمد إطلاقًا، وأتحدى أن يخرج أحد بمقطى لي أقلل فيه من إمكانيات لاعب أو أتحدث عن سوء مستواه".

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وأردف: "بعد مباراة الزمالك وبيراميدز تعرضت للسب، بسبب وصول حديثي للجماهير بشكل غير صحيح، مصطفى محمد مهاجم مميز ورائع، وسيكون مهاجم منتخب مصر خلال الـ10 سنوات القادمة".

مهاجم الأهلي السابق استطرد قائلًا: "أشكر مرتضى منصور على إسكات الجماهير التي كانت تهتف ضدي، وأيضًا جماهير الأهلي لوقوفها معي".

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "أبارك لمصطفى محمد على الهدفين، وحديثي عن الرهان بعدم تسجيله لأهداف كان دعابة، فهو يلعب لنادٍ كبير مثل الزمالك".

بلال كان قد تحدى خلال حديث تليفزيوني أن يسجل مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك أمام بيراميدز، مما أثار استياء وغضب جماهير القلعة البيضاء ضده.