أحمد المحمدي : منتخب مصر يستهدف الحصول على لقب جديد لكأس أمم إفريقيا

الجميع جاهز بدنيًا لخوض البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم على جاهزية جميع لاعبي المنتخب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستُقام في مصر، وتنطلق بعد غد الجمعة.

المنتخب المصري يواجه زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا نسخة 2019 والتي تُقام على الأراضي المصرية، وتجمع المباراة بينهم على استاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

المحمدي قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن الجميع جاهز بدنيًا لخوض البطولة، وكذلك متحمسون بشكل كبير من أجل الحصول على لقب قاري جديد.

وأضاف المحمدي أن الضغط من الطبيعي أن يكون متواجد عليهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأن البطولة تُقام في مصر وفي حضور الجماهير المصرية.

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في ستاد القاهرة 🇪🇬🏟️🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Ef8PdSW8VG — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، أكد أن المنتخب سيعمل على تقديم الكرة الجماعية التي اعتادوا عليها خلال الفترة الماضية.

وأكمل حديثه عن الفراعنة مشيرًا إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين على طراز عالي، ولديهم القدرة على خوض البطولة وتحقيق اللقب.

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عن تواجد محمد صلاح رفقة الفراعنة قال : "بالتأكيد صلاح من أفضل ٣ لاعبين في العالم وهام جدًا لمنتخب مصر وكل منتخب سنواجه بالتأكيد سيحذر من صلاح، ولكنه في النهاية هو لاعب من ضمن 23 لاعبًا متواجدين في القائمة".

وحول البطولة الأصعب التي خاضها مع المنتخب المصري قال : "بطولة 2008 من أصعب البطولات اللي شاركنا بها، وكلنا توجنا بها في النهاية".