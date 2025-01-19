بعد جدل قلة مشاركاته مع الاتحاد .. عرض "مفاجئ" يخلص لوران بلان من صداع أحمد الغامدي

هل يرحل أحمد الغامدي سريعًا عن الاتحاد؟

تلقى نادي الاتحاد، عرضًا من أحد الأندية، للتعاقد مع أحمد الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الشتوي.

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وعانى أحمد الغامدي من قلة المشاركات مع الاتحاد، حيث لعب 4 مباريات فقط، بإجمالي 83 دقيقة، في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي عرّض المدير الفني الفرنسي لوران بلان، لانتقادات الجماهير، بسبب إصراره على عدم مشاركة اللاعب.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الرياض، طلبت من نظيرتها في الاتحاد، ضم أحمد الغامدي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وانتقل أحمد الغامدي إلى صفوف الاتحاد، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من الاتفاق، قبل أن يتمكن النادي الجداوي، من شراء عقد اللاعب بصورة نهائية، في الصيف، حيث يرتبط بعقد مع العميد حتى صيف 2027.

وعلّق لوران بلان على قلة مشاركة أحمد الغامدي، عقب مباراة الجندل، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قائلًا "اليوم أشركت 80 بالمئة من اللاعبين البدلاء، لماذا نتحدث عن لاعب واحد وعدم مشاركته؟ أحمد لاعب متميز، ولدينا سلسلة من المباريات. أنا سعيد بمستواه، ولكن من الصعب أن يتم إشراكه".

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ويستعد الاتحاد لملاقاة الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يحتل العميد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بعد مرور 15 جولة.