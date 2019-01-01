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من هو أحمد الصائغ رئيس الأهلي الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟

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كل ما تريد معرفته عن رئيس الأهلي الجديد أحمد الصائغ، من هو؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارة الراقي الجدد؟ وما هي سيرته الذاتية؟

ماجد جزر تويتر

تأسس النادي الأهلي السعودي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان، ويقع مقره في قلب مدينة جدة الحالمة ويعد أكبر مناراتها الرياضية بموقعه الاستراتيجي على أكبر شوارعها ـ شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).

الأهلي الذي تُطلق عليه جماهيره لقب "الراقي" على موعد مع رئيس جديد ليدخل ضمن قائمة رؤوساء النادي على مدار تاريخه، والذي مر عليه 39 رئيسًا من قبل.

وأعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الأهلي السعودي فوز أحمد بن بكر الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية.

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الصائغ حظى بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالراقي، بعد قرر عبد الإله مؤمنة الانسحاب من الترشح بشكل مفاجئ.

وفيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لرئيس نادي الأهلي الجديد ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد :

من هو أحمد الصائغ رئيس الأهلي الجديد؟

نجح أحمد الصائغ في الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة أم القرى قبل أن يحصل على دبلوم فحص الألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدورة التدريبية في قسم توضيب المحركات وذلك عام 2008.

ثم بدأ مسيرته العملية كمدير لقسم الإنتاج والتصنيع في إحدى مصانع الذهب والمجوهرات قبل أن يصل إلى مدير المصنع بعد عامين فقط وعمل منذ العام 2011 كعضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات المالية.

وعلى الصعيد العمل في كرة القدم، بدأ رئيس الأهلي الجديد العمل كمدير لإدارة التطوير في النادي الأهلي قبل أن يشرف على فريق الكرة الطائرة في الفترة من 2015 حتى 2016.

وكانت عودته من جديد إلى الواجهة الرياضية في الأهلي بمثابة مفاجئة للمتابعين، حيث كان بعيدًا عن فريق الكرة في النادي.

أعضاء مجلس إدارة الأهلي

أعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الغدارة التي تضم كلاً من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني. وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلين على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

مجلس إدارة الأهلي الجديد كل من:

عبد الصمد القرشي.

وائل الحلبي.

غسان نصيف.

ياسر محروس.

عمار زهران.

أيمن مدني

من هم الرؤساء السابقين لنادي الأهلي؟

يعتبر أحمد الصائغ الرئيس رقم 39 في تاريخ النادي، وكان حسن علي شمس أول رئيس في تاريخ الراقي والذي بدأ مشواره نادي 1937، وكان أخرهم عبدالله بترجي

رؤساء الأهلي السابقين:

الرئيس الفترة
 حسن محمود شمس 1937 -1939
عمر محمود شمس 1949 -1951
حسن سرور الصبان 1951 -1953
عبدالله أحمد بحيري  1954 -1954
عمر محمود شمس 1955 -1955
علي جاسر 1956 -1956
محمد أحمد القشلان 1957 -1957
عبدالرحمن بن سعد بن سعيد 1958 -1959
جميل حسين قمصاني 1960 -1960
عبدالفتاح يوسف عبدربه 1961 -1961
عبدالله أحمد بحيري 1962 -1962
 عبدالفتاح يوسف عبدربه 1963 -1963
عمر يوسف عبدربه 1964 -1968
محمد صالح بن حمد 1972 -1973
 عبدالمجيد أحمد يوسف 1974 -1974
الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز 1975 -1979
الأمير عبدالله فيصل بن تركي 1980 - 1980
الأمير محمد العبدالله الفيصل 1981 - 1983
الدكتور عبدالرزاق أبو داود 1984 -1985
أحمد عيد الحربي 1986 -1986
 الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز  1987 -1993
الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي 1993 -1994
الأمير بدر بن فهد بن سعد  1994 -1995 
العقيد زكي أسعد رحيمي 1995 -1996
عبدالعزيز محمد عبدالعال 1996 -1997
الدكتور سلمان السديري 1997 -1997 
 الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي 1998 -2002
 أحمد محمد المرزوقي 2003 -2004 
 الدكتور عبدالرزاق أبو داود 2004 -2004
الدكتور أيمن صالح فاضل 2004 - 2006 
الدكتور عبدالرزاق أبو داود 2006 - 2006
أحمد محمد المرزوقي 2006 - 2008 
عبدالعزيز محمد العنقري 2008 - 2010
 الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد 2010 - 2015
مساعد هليل الزويهري  2015 - 2016
أحمد محمد المرزوقي 2016 - 2017
الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد 2017 
الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل 2018 
ماجد بن عائض النفيعي 2018
عبدالله بترجي 2019
أحمد الصائغ ولاية جديدة
 

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