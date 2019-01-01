من هو أحمد الصائغ رئيس الأهلي الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟
ماجد جزر | تويتر
تأسس النادي الأهلي السعودي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان، ويقع مقره في قلب مدينة جدة الحالمة ويعد أكبر مناراتها الرياضية بموقعه الاستراتيجي على أكبر شوارعها ـ شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).
الأهلي الذي تُطلق عليه جماهيره لقب "الراقي" على موعد مع رئيس جديد ليدخل ضمن قائمة رؤوساء النادي على مدار تاريخه، والذي مر عليه 39 رئيسًا من قبل.
وأعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الأهلي السعودي فوز أحمد بن بكر الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية.
الصائغ حظى بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالراقي، بعد قرر عبد الإله مؤمنة الانسحاب من الترشح بشكل مفاجئ.
وفيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لرئيس نادي الأهلي الجديد ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد :
من هو أحمد الصائغ رئيس الأهلي الجديد؟
نجح أحمد الصائغ في الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة أم القرى قبل أن يحصل على دبلوم فحص الألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدورة التدريبية في قسم توضيب المحركات وذلك عام 2008.
ثم بدأ مسيرته العملية كمدير لقسم الإنتاج والتصنيع في إحدى مصانع الذهب والمجوهرات قبل أن يصل إلى مدير المصنع بعد عامين فقط وعمل منذ العام 2011 كعضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات المالية.
السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارة النادي #الأهلي المهندس أحمد الصائغ @alsayegh_ahmad pic.twitter.com/338Yf1cnWa— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 18, 2019
وعلى الصعيد العمل في كرة القدم، بدأ رئيس الأهلي الجديد العمل كمدير لإدارة التطوير في النادي الأهلي قبل أن يشرف على فريق الكرة الطائرة في الفترة من 2015 حتى 2016.
وكانت عودته من جديد إلى الواجهة الرياضية في الأهلي بمثابة مفاجئة للمتابعين، حيث كان بعيدًا عن فريق الكرة في النادي.
أعضاء مجلس إدارة الأهلي
أعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الغدارة التي تضم كلاً من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني. وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلين على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.
مجلس إدارة الأهلي الجديد كل من:
صور من الجمعية العمومية للنادي #الأهلي pic.twitter.com/z2i21TxGMU— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 18, 2019
عبد الصمد القرشي.
وائل الحلبي.
غسان نصيف.
ياسر محروس.
عمار زهران.
أيمن مدني
من هم الرؤساء السابقين لنادي الأهلي؟
يعتبر أحمد الصائغ الرئيس رقم 39 في تاريخ النادي، وكان حسن علي شمس أول رئيس في تاريخ الراقي والذي بدأ مشواره نادي 1937، وكان أخرهم عبدالله بترجي
تقرر أن يتسلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز مهام الاشراف العام على كرة القدم بالنادي #الأهلي ، حيث اعتمد سموه الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي ، والتي جائت على النحو التالي pic.twitter.com/z7s1nT6gkT— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 18, 2019
رؤساء الأهلي السابقين:
|الرئيس
|الفترة
|حسن محمود شمس
|1937 -1939
|عمر محمود شمس
|1949 -1951
|حسن سرور الصبان
|1951 -1953
|عبدالله أحمد بحيري
|1954 -1954
|عمر محمود شمس
|1955 -1955
|علي جاسر
|1956 -1956
|محمد أحمد القشلان
|1957 -1957
|عبدالرحمن بن سعد بن سعيد
|1958 -1959
|جميل حسين قمصاني
|1960 -1960
|عبدالفتاح يوسف عبدربه
|1961 -1961
|عبدالله أحمد بحيري
|1962 -1962
|عبدالفتاح يوسف عبدربه
|1963 -1963
|عمر يوسف عبدربه
|1964 -1968
|محمد صالح بن حمد
|1972 -1973
|عبدالمجيد أحمد يوسف
|1974 -1974
|الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز
|1975 -1979
|الأمير عبدالله فيصل بن تركي
|1980 - 1980
|الأمير محمد العبدالله الفيصل
|1981 - 1983
|الدكتور عبدالرزاق أبو داود
|1984 -1985
|أحمد عيد الحربي
|1986 -1986
|الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز
|1987 -1993
|الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي
|1993 -1994
|الأمير بدر بن فهد بن سعد
|1994 -1995
|العقيد زكي أسعد رحيمي
|1995 -1996
|عبدالعزيز محمد عبدالعال
|1996 -1997
|الدكتور سلمان السديري
|1997 -1997
|الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي
|1998 -2002
|أحمد محمد المرزوقي
|2003 -2004
|الدكتور عبدالرزاق أبو داود
|2004 -2004
|الدكتور أيمن صالح فاضل
|2004 - 2006
|الدكتور عبدالرزاق أبو داود
|2006 - 2006
|أحمد محمد المرزوقي
|2006 - 2008
|عبدالعزيز محمد العنقري
|2008 - 2010
|الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد
|2010 - 2015
|مساعد هليل الزويهري
|2015 - 2016
|أحمد محمد المرزوقي
|2016 - 2017
|الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد
|2017
|الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل
|2018
|ماجد بن عائض النفيعي
|2018
|عبدالله بترجي
|2019
|أحمد الصائغ
|ولاية جديدة