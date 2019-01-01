أحمد الصائغ : الأهلي لن يتخلى عن أي لاعب في الصيف الحالي

الصائغ رشح نفسه بشكل رسمي لرئاسة النادي الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحمد الصائغ، المرشح الوحيد لرئاسة النادي الأهلي السعودي عن أول قرار له عقب اقترابه من رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

الصائغ رشح نفسه بشكل رسمي لرئاسة النادي الأهلي دون وجود أي منافس له مما يعني حصوله على المنصب بالتزكية.

الصائغ قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، أنه لن يتخلى عن أي نجم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

⭕️رسميًا

📆موعد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019/2020 في 22 أغسطس القادم. pic.twitter.com/Zwla9KF5jX — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 11, 2019

وأوضح الصائغ الرئيس المرشح لرئاسة نادي أهلي جدة، أنه تقدم بملف ترشحه بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

كما أكد على أن الحمل ثقيل، وطموح الجماهير عال، ولكنه لديه هدف، وهو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

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يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد أنهت فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة، وحتى 11 من نفس الشهر.