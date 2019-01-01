الكشف عن تفاصيل صفقة أحمد الزين المالية

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال أحمد الزين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتقل أحمد الزين، من صفوف أهلي جدة، إلى صفوف الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن مسؤولي النادي الأهلي، قاموا بمحاولات لإقناع الزين بالخروج إلى الرائد على سبيل الإعارة بدلًا من الانتقال بشكل نهائي، ولكن اللاعب رفض.

الأهلي وافق على بيع عقد الزين إلى الرائد لمدة موسمين قادمين، مقابل الحصول على 2 مليون ريال سعودي.

نادي التعاون كان يرغب في ضم الزين خلال الفترة الماضية، ولكنه وقع على مخالصة مالية مع الأهلي، وانتقل على الفور إلى الرائد.

وكان الزين قد انضم لصفوف الأهلي، خلال صيف 2017، قادمًا من التعاون، حيث ينتهي عقده في 2021، حيث تمت إعارته مرتين إلى الفيحاء والقادسية.