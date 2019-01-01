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أحد يرفع عرضه لضم مؤمن زكريا ولاسارتي لا يُمانع رحيله

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نادي أحد السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في انتظار موافقة النادي الأهلي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية مصرية إلى موافقة المدير الفني الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادي للأهلي، على رحيل اللاعب مؤمن زكريا خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب التقارير فأن نادي أحد السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في انتظار موافقة النادي الأهلي.

 وفي نفس الإطار، أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادى أحد قررت رفع قيمة العرض من 100 ألف دولار إلى 150 ألف دولار من أجل إقناع مسؤولي الأهلي بالتخلي عن مؤمن زكريا.

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وعلى الجانب الأخر فأن إدارة النادي الأهلي طلبت الحصول على 300 ألف دولار من أجل التخلي عن اللاعب.

ويبدو أن الأمور تسير في صالح رحيل اللاعب عن الأهلي، خاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني بقائمة الفريق الأفريقية، مما يجعل تواجده غير مقنع مع الفريق.

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