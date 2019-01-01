كأس العالم للسيدات
مباريات ودية

أجيري: صلاح لن يشارك أمام تنزانيا وقد يلعب لدقائق أمام غينيا

آخر تحديث
التعليقات()
صلاح لن يظهر في الودية الأولى للفراعنة قبل الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد خافيير أجيري المدير الفني، للمنتخب المصري أن محمد صلاح لن يشارك في مباراة الفراعنة الودية أمام تنزانيا، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية مساء اليوم أمام تنزانيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة استعداداً للبطولة الأفريقية.

وقال أجيري في تصريحات صحفية: "صلاح لن يشارك في مباراة الليلة بكل تأكيد، وربما يشارك في المباراة الودية الثانية أمام غينيا في بعض الدقائق".

وواصل: "صلاح عاد للتو من إجازة امتدت إلى سبع أيام، ولكنه لاعب محترف، متحمس للعب ولكنه لن يلعب الليلة".

اختيارات المحررين

وحقق محمد صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، مطلع الشهر الجاري، وذهب بعدها في إجازة قبل أن ينضم إلى معسكر الفراعنة بالأمس.

وسيلعب الفراعنة يوم الأحد القادم، في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 21 يونيو القادم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا بالإضافة إلى جمهورية الكونغو، ومن المنتظر أن تكون مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.

إغلاق